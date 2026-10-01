На справедливість ще потрібно почекати? Що відомо про фігурантів гучних вбивств в Україні
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Українська Феміда не завжди притягує винних до відповідальності
У четвер, 1 жовтня, у Львові суд призначив В’ячеславу Зінченку довічне ув'язнення за вбивство Ірини Фаріон. Проте мовознавиця стала не єдиною жертвою кілерів в Україні.
"Телеграф" розповість про інші резонансні злочини проти публічних осіб за часи незалежності України та яка доля спіткала обвинувачених. Варто зауважити, що в багатьох випадках фінальне рішення не винесене до цього часу.
Георгій Гонгадзе
16 вересня 2000 року з'явились повідомлення, що журналіст Георгій Гонгадзе зник поблизу свого будинку в Києві. Слідство з'ясувало, що до злочину причетна група працівників МВС. За це вбивство були засуджені троє колишніх співробітників МВС — Микола Протасов (засуджений до 13 років позбавлення волі), Олександр Попович та Валерій Костенко. Двоє останніх отримали по 12 років позбавлення волі.
У 2013 році ватажка групи міліціонерів Олексія Пукача засудили до довічного позбавлення волі. У 2021 році Верховний Суд України залишив цей вирок без змін. Водночас варто зауважити, що замовники ліквідації журналіста до цього часу так і не названі та не засуджені.
Олесь Бузина
Журналіста Олеся Бузину вбили 16 квітня 2015 року біля його будинку в Києві. Кримінальне провадження, з обвинуваченням Дениса Поліщука та Андрія Медведька, було передане до суду у 2017 році. Проте до цього часу судового рішення немає.
Більше того, у травні 2026 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) постановив, що слідчі не виконали належним чином процесуальний обов'язок для ефективного розслідування вбивства. Станом на сьогодні, вироку суду у цій справі так і не винесено.
Павло Шеремет
20 липня 2016 року журналіст Павло Шеремет загинув внаслідок вибуху його автомобіля в центрі Києва. У злочині обвинувачують військовослужбовця Андрія Антоненка, а також Юлію Кузьменко та Яну Дугарь. Однак вироку у справі немає.
Судовий розгляд призупинявся кілька разів через відсутність двох обвинувачених на засіданнях, оскільки вони перебували на фронті. До цього моменту вирок у цій справі так і не оголошений.
Денис Вороненков
Колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року в центрі Києва. Виконавець злочину Павло Паршов був поранений охоронцем Вороненкова і через якийсь час помер.
Іншого обвинуваченого — Ярослава Тарасенка Шевченківський районний суд Києва засудив до 12 років позбавлення волі у грудні 2021 року. А ще одного фігуранта — Олександра Лося, суд виправдав, оскільки слідство не надало грунтовних доказів його провини. Виправдальний вирок згодом був оскаржений прокуратурою, проте будь-яких змін у цій справі до цього часу так і не було.
Катерина Гандзюк
31 липня 2018 року громадську активістку Катерину Гандзюк облили кислотою біля її будинку в Херсоні. 4 листопада того ж року вона померла від отриманих травм.
Виконавці злочину та їхні поплічники були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі. У 2023 році Дніпровський районний суд Києва визнав Владислава Мангера замовником, а Олексія Левіна — організатором нападу. Обом винесли вирок у вигляді позбавлення волі на 10 років.
Варто зауважити, що Мангера та Левіна обвинувачували у замовленні та організації умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть, а не умисне вбивство, що вплинуло на строки покарання. До того ж їхні вироки є рішенням першої інстанції і можуть бути оскаржені шляхом подання апеляції.
Дем'ян Ганул
14 березня 2025 року громадського активіста Дем'яна Ганула застрелили в центрі Одеси. У червні 2026 року Приморський районний суд Одеси визнав винним за всіма інкримінованими статтями військовослужбовця Сергія Шалаєва і призначив йому довічне позбавлення волі, конфіскацію майна та позбавлення військового звання. Проте цей вирок поки не набув законної сили, оскільки захист обвинуваченого ще має право на апеляцію.
В організації замахів на Ганула звинуватили іншого одеського активіста Миколу Майоренка та засудили його до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він повністю визнав свою провину.
Андрій Парубій
Народний депутат та колишній голова Верховної Ради України Андрій Парубій був вбитий у Львові 30 серпня 2025 року. За даними правоохоронців та офіційних повідомлень, невідомий зловмисник вісім разів вистрілив у політика. Парубій зазнав смертельних поранень і загинув на місці. Після нападу стрілець втік із місця злочину на електровелосипеді.
Через два дні, 1 вересня 2025 року, правоохоронці затримали на Хмельниччині Михайла Сцельнікова, якого підозрюють у вбивстві політика. Під час судового засідання чоловік визнав свою причетність до злочину.
У березні 2026 року справа про вбивство Парубія була направлена до суду. До цього часу суд так і не виніс вирок.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Ірини Фаріон на Личаківському цвинтарі у Львові.