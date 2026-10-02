Хто з депутатів Київради намагався зірвати збільшення допомоги військовим на 1,5 млрд грн - список

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Ще на початку вересня Київська міська рада ухвалила рішення про внесення змін у бюджет столиці на 2026 рік. Передбачалось збільшення фінансування ЗСУ на суму 1,5 мільярди гривень. "За" проголосувала більшість депутатів. Проте частина з присутніх на засіданні депутатів не голосувати за підтримку військових і вимагали перенесення розгляду цього питання ще на 1 місяць.

Про це повідомляють "Українські Новини".

Порівнявши дані реєстрації депутатів КМР на початку пленарного засідання та фактичного голосування за відповідний проєкт рішення, "Українські новини" сформували список нардепів, які не голосували за збільшення видатків на Сили оборони України. Серед них:

Білоцерковець Д.О. Веремеєнко О.Л. Самолудченко О.А. Товмасян В.Р. Глімбовська К.О. Слончак В.В. Галайчук І.В. Свириденко Г.В. Зантарая Г.М. Васильчук В.В. Козак Т.М. Ярош З.В. Богатов К.В. Наконечний М.В. Яловий В.Б. Кириленко І.І. Симуніна Ю.М. Уласик Ю.О.

Зауважимо, раніше повідомлялось, що у минулому році Київ виділив на підтримку військових майже 12 мільярдів гривень – найбільшу суму серед усіх регіонів України. На ці кошти були закуплені та передані на фронт десятки тисяч безпілотників, автівок, засобів зв’язку, РЕБ та багато іншого обладнання.