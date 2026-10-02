Посипте клумби цим порошком: навесні квітник порадує буйством барв

Бюджетне підживлення для клумб працює до весни

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Осінні роботи в саду — це не лише прибирання опалого листя, а й підготовка до майбутнього сезону. Для того щоб навесні побачити пишне цвітіння на клумбах, саме восени потрібно грамотно підживити ґрунт.

Як повідомляє чеське видання про садівництво Chalupáři Zahrádkáрі, не обов’язково витрачатися на дорогі добрива. Звичайний гірчичний порошок, який є практично на кожній кухні, здатен створити справжнє диво з клумбами.

Головний секрет осіннього підживлення полягає у повній відмові від азотних добрив. Азот провокує активне зростання зеленої маси та молодих пагонів. Для рослин, які переходять у період спокою перед приморозками, це згубно, оскільки нові пагони вимерзнуть при перших же морозах, відібравши у рослини останні сили.

Восени багаторічникам і ґрунту необхідні калій та фосфор. Калій відповідає за витривалість, зміцнює кореневу систему і допомагає пережити морози. Фосфор, у свою чергу, стимулює закладання майбутніх бутонів і відповідає за пишне цвітіння. Дефіцит калію призводить до того, що навесні рослини ростуть мляво, а нестача фосфору проявляється пожовтінням і блідістю листя.

Як правильно використовувати гірчичний порошок

У складі гірчичного порошку містяться калій, фосфор, кремній та цінні мікроелементи. Крім того, гірчиця має виражену бактерицидну властивість. Вона знезаражує ґрунт, запобігає розвитку грибкових захворювань і відлякує шкідників, які зимують у землі.

Підживлення рослин. Фото згенероване ШІ

Для обробки достатньо рівномірно розсипати сухий гірчичний порошок по поверхні клумб перед легким розпушуванням або мульчуванням. За осінньо-зимовий період корисні речовини поступово проникнуть углиб ґрунту.

Як доповнення до гірчиці радять використовувати ще й деревний попіл, який також не містить азоту, але багатий на калій. Попіл не варто вносити під рослини, які люблять кислий ґрунт, наприклад гортензії, рододендрони або лохину.

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