Кто из депутатов Киевсовета пытался сорвать увеличение помощи военным на 1,5 млрд грн — список
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Еще в начале сентября Киевский городской совет принял решение о внесении изменений в бюджет столицы на 2026 год. Предусматривалось увеличение финансирования ВСУ на сумму 1,5 миллиарда гривен. "За" проголосовало большинство депутатов. Однако часть из присутствовавших на заседании депутатов не голосовали за поддержку военных и требовали перенесения рассмотрения этого вопроса еще на 1 месяц.
Об этом сообщают "Українські Новини".
Сравнив данные регистрации депутатов КМР в начале пленарного заседания и фактического голосования за соответствующий проект решения, "Українські новини" сформировали список нардепов, не голосовавших за увеличение расходов на Силы обороны Украины. Среди них:
- Белоцерковец Д.А.
- Веремеенко А.Л.
- Самолудченко А.А.
- Товмасян В.Р.
- Глимбовская Е.А.
- Слончак В.В.
- Галайчук И.В.
- Свириденко А.В.
- Зантарая Г.М.
- Васильчук В.В.
- Козак Т.Н.
- Ярош З.В.
- Богатов К.В.
- Наконечный М.В.
- Яловой В.Б.
- Кириленко И.И.
- Симунина Ю.Н.
- Уласик Ю.А.
Напомним, ранее сообщалось, что в прошлом году Киев выделил в поддержку военных почти 12 миллиардов гривен – наибольшую сумму среди всех регионов Украины. На эти средства были закуплены и переданы на фронт десятки тысяч беспилотников, автомобилей, средств связи, РЭБ и многое другое оборудование.