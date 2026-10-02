Кто из депутатов Киевсовета пытался сорвать увеличение помощи военным на 1,5 млрд грн — список

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Еще в начале сентября Киевский городской совет принял решение о внесении изменений в бюджет столицы на 2026 год. Предусматривалось увеличение финансирования ВСУ на сумму 1,5 миллиарда гривен. "За" проголосовало большинство депутатов. Однако часть из присутствовавших на заседании депутатов не голосовали за поддержку военных и требовали перенесения рассмотрения этого вопроса еще на 1 месяц.

Об этом сообщают "Українські Новини".

Сравнив данные регистрации депутатов КМР в начале пленарного заседания и фактического голосования за соответствующий проект решения, "Українські новини" сформировали список нардепов, не голосовавших за увеличение расходов на Силы обороны Украины. Среди них:

Белоцерковец Д.А. Веремеенко А.Л. Самолудченко А.А. Товмасян В.Р. Глимбовская Е.А. Слончак В.В. Галайчук И.В. Свириденко А.В. Зантарая Г.М. Васильчук В.В. Козак Т.Н. Ярош З.В. Богатов К.В. Наконечный М.В. Яловой В.Б. Кириленко И.И. Симунина Ю.Н. Уласик Ю.А.

Напомним, ранее сообщалось, что в прошлом году Киев выделил в поддержку военных почти 12 миллиардов гривен – наибольшую сумму среди всех регионов Украины. На эти средства были закуплены и переданы на фронт десятки тысяч беспилотников, автомобилей, средств связи, РЭБ и многое другое оборудование.