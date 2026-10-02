Декоративні гарбузи відходять у минуле: як стильно та дорого прикрасити оселю восени

Доступні способи зробити квартиру по-осінньому затишною без зайвого декору

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Для декого важко уявити осінній інтер'єр без декоративних гарбузів, гірлянд зі штучного жовтого листя та сухоцвітів. Здається, що більше сезонної атрибутики розставлено на полицях, то затишнішим стає дім.

Але, як зазначає ресурс Centrum, осінь 2026 року диктує нові правила дизайну інтер’єру, в яких немає місця штучним та короткостроковим прикрасам.

На користь відмови від сезонного декору свідчить те, що купувати пластикові прикраси заради кількох тижнів використання, щоб потім більшу частину року зберігати їх у коробках, непрактично. До того ж велика кількість дрібних деталей створює візуальний шум, який не дає очам відпочити.

Щоб створити по-справжньому затишний простір, експерти радять зробити ставку на довговічність і багатошаровість. Замість помаранчевих гарбузів використовувати глибокі, благородні відтінки: шоколадний, карамельний, вохристий, сливовий або темно-оливковий в інтер'єрі. Достатньо змінити наволочки на диванних подушках і покласти кремовий вовняний плед на диван, щоб кімната заграла новими барвами. Такі речі матимуть доречний вигляд і в жовтні, і навіть у січні.

Фото згенероване ШІ

Особливу увагу варто приділити фактурам. Гладкі літні тканини краще замінити на комбінацію льону, букльованої вовни та шкіри. Контраст матеріалів працює краще за будь-які прикраси. Також варто переглянути освітлення. Дизайнери радять відмовитися від яскравого стельового світла на користь локальних острівців у вигляді торшера біля крісла, настільної лампи з абажуром із паперу чи ротангу.

Також можна поставити в кімнаті масивну керамічну вазу з однією сухою виразною гілкою.