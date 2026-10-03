Россия ударила по Днепру и складу лекарств на Киевщине. Есть разрушения и пострадавшие (фото)

Россия терроризирует Украину круглосуточно

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Россия атаковала Украину в ночь на 3 октября, атака продолжалась с вечера пятницы. Враг ударил по Днепру и Гостомелю в Киевской области.

По состоянию на 6:40, 3 октября угроза ударов дронами продолжается для Киева и Киевщины, частей Черниговщины, Одесчины, Харьковщины, Сумщины, Днепропетровщины. Ночью россияне запускали для ударов по многим областям Украины обычные и реактивные беспилотники.

Днепр

Вечером 2 октября Россия дважды атаковала Днепр, сообщил мэр областного центра Борис Филатов. В городе возник пожар, обломки упали на парковке Днепровского городского совета. Филатов заявил, что это был не первый удар около здания.

"И снова прилет у ДМР. Уже третий", — написал Филатов в Telegram.

Парковка горсовета Днепра после атаки. Фото: t.me/borys_filatovv

Кроме того, Россия повторно атаковала бизнес-центр в центре Днепра, в который вражеский беспилотник попал в начале недели. Возник пожар, в Днепропетровской ОВА показали последствия обстрела.

Повреждено здание бизнес-центра. Фото: Днепропетровская ОВА

Спасатели на месте прилета. Фото: Днепропетровская ОВА

Гостомель

Также поздно вечером 2 октября россияне атаковали склад одного из дистрибьюторов лекарства в Гостомеле Киевской области. Начальник Киевской областной военной администрации (ОВА) Тимур Ткаченко проинформировал, что пострадали четыре человека.

По данным "Экономической правды", под удар попал склад компании "Вента ЛТД". После серии ударов российскими реактивными беспилотниками на месте возник пожар.

"Вента ЛТД" — третий крупнейший фармацевтический дистрибьютор в Украине. Он сотрудничает с Bayer, Sanofi, Pfizer, Inc., Teva, "Дарница", "Фармак" и другими производителями лекарств. Компания сотрудничает с более чем 400 поставщиками, из них более 200 зарубежных и более 250 отечественных производителей фармацевтической продукции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за российских ударов по Южному мосту в Киеве возник транспортный коллапс. Повреждена мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное полотно метрополитена, движение по мосту полностью перекрыто.