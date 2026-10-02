"Давайте говорити": Гончаренко виклав своє бачення переговорів із Росією
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Народний депутат Олексій Гончаренко висловив думку, що шлях до завершення війни може починатися не з однієї великої угоди, а з низки менших домовленостей.
"Ми не можемо домовитись одразу про закінчення війни. Давайте домовлятись про все на світі. Про припинення ударів по портах, підприємствах, школах. Про все. Нам потрібно почати домовлятись", — написав Гончаренко.
На його думку, питання нейтральності могло б стати першим політичним сигналом.
"Давайте натякнемо, що ми готові говорити про нейтральність. Українська армія прямо зараз найсильніша на континенті. Ніхто, крім нас, не може нас захистити", — пояснив нардеп.
Гончаренко також торкнувся теми членства в НАТО, зауваживши:
"Померти всією країною заради того, щоб стати членом НАТО, це, як на мене, абсурд".
Найскладнішим питанням Гончаренко називає Донбас і пропонує переходити до нього після досягнення домовленостей в інших сферах.
"Ми не можем перемогти Росію. Росія не може перемогти нас. Давайте говорити", — резюмує Гончаренко.