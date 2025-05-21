Підозрюваний у держзраді Шарій засвітився в Каннах: скільки коштує номер у його готелі (фото)

Проросійський блогер відпочиває у Франції

Анатолій Шарій, блогер і фігурант справи про державну зраду, днями був помічений у фешенебельному готелі InterContinental Carlton у французьких Каннах. Знімки він опублікував у своїх соціальних мережах.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, визначивши його місцеперебування. Візит Шарія збігся з проведенням Каннського кінофестивалю, хоча сам він, імовірно, не має до заходу жодного стосунку — хіба що як глядач із балкона за понад 100 тисяч гривень за ніч.

InterContinental Carlton — п’ятизірковий готель у центрі Канн, який розташований менш ніж за кілометр від Палацу фестивалів. Вартість проживання у найдешевшому номері сягає 81 857 грн за добу. У номерах класу люкс — понад 238 000. Як видно з даних про бронювання, вільних місць майже не залишилось, адже в Каннах зараз пік подій.

Однак Шарій, схоже, не відчуває жодного дискомфорту чи скромності попри розпочате ще 2021 року розслідування проти нього з боку СБУ за державну зраду.

Анатолій Шарій є засновником однойменної проросійської партії (забороненої в Україні), постійно ретранслює антиукраїнські наративи й підтримує російську агресію. Крім справ про держзраду, він також фігурує у справах про педофілію та замах на життя (епізод зі стріляниною в McDonald's у Києві 2011 року). Попри офіційне переслідування, він мешкає за кордоном, зокрема в Іспанії, звідки продовжує свою пропагандистську діяльність разом із дружиною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Служба безпеки України повідомила про заочну підозру колишньому капітану національної збірної з футболу, а нині тренеру санкт-петербурзького "Зеніту" Анатолію Тимощуку. За даними слідства, він раніше здійснив грошовий внесок на підтримку російської армії.