Украинцы массово отказываются от "Киевстара". Куда чаще всего уходят абоненты и что явилось причиной

Только одна компания, предоставляющая услуги мобильной связи, продемонстрировала прирост

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Клиенты "Киевстара" активно меняют оператора, в прошлом месяце его покинули 11 943 абонента. Вероятная причина — "Киевстар" анонсировал повышение тарифов.

Какого оператора украинцы оставляют чаще всего

По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК), всего в течение сентября украинцы осуществили 33 077 переносов мобильных номеров от одного оператора к другому (функция MNP). В основном люди выбирали lifecell, чаще всего на других операторов переходили именно абоненты "Киевстара".

Как в сентябре украинцы меняли операторов. Источник: НКЭК

Сколько абонентов выбрали других операторов

11 686 абонентов покинули Vodafone

9 327 абонентов оставили lifecell

73 абонента ушли с "Интертелеком"

48 абонентов простились с "ТриМоб"

Динамика потери абонентов в сентябре 2026. Источник: НКЭК

На какого оператора чаще всего переносят свои номера

Больше всего абонентов, ушедших от своих операторов, выбрали lifecell. В сентябре зафиксировано 14 250 случаев переноса номеров на этого оператора.

Сколько номеров перенесли на других операторов

На "Киевстар" — 9 992 номера

На Vodafone – 8 789 номеров

На "Интертелеком" – 33 номера

На "ТриМоб" – 13 номеров

Прирост абонентов есть только у Лайфа. Источник: НКЭК

Киевстар анонсировал повышение тарифов — когда и что известно

"Киевстар" сообщил, что изменяет стоимость тарифов для части абонентов уже с 8 октября. Увеличение стоимости связи в компании объясняется ростом затрат на восстановление сети после российских атак. Абоненты, которым не подходят обновленные цены, могут выбрать другой тариф из актуальной линейки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Укртелеком" готовится выйти на рынок с новым виртуальным оператором U Mobile. Компания объединит в одном пакете мобильную связь и домашний интернет.