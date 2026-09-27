Росія вдарила по серцю "Київстару": чи зможе РФ покласти Інтернет в Україні

РФ прицільно б’є по українських об’єктах зв’язку, але подібні атаки не зможуть залишити українців без Інтернету

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У неділю, 27 вересня, Росія продовжила прицільно бити по українських вузлах зв’язку. Під ударами опинилися київський датацентр та головний офіс компанії "Київстар" у столиці.

Про удари по черговому датацентру повідомив президент України Володимир Зеленський. Через терористичну атаку окупантів постраждали двоє дітей.

"Вранці росіяни двічі вдарили по датацентру в Києві. Троє людей постраждали внаслідок першого удару, і серед них двоє дітей", — зазначив Зеленський.

Крім того, РФ атакувала головний офіс "Київстар" у Києві. На 13:10 за місцевим часом пожежа в будівлі ще не ліквідована, повідомляє телеканал "Київ24".

"Сьогодні внаслідок ворожої атаки було пошкоджено будівлю головного офісу "Київстар" у Києві", — заявили в компанії.

Історія Інтернету

Нагадаємо, 26 вересня під удари РФ потрапили провайдери, після чого деякі українські телеканали не змогли вийти в ефір. Увечері цього дня ситуація погіршилася. Додамо, 23 вересня окупанти атакували дата-центри у Києві, через що у столиці почалися перебої з дротовим Інтернетом. Додамо, що повне знищення української інтернет-інфраструктури подібними атаками неможливе.