"Київстар" різко підіймає тарифи: що кажуть інші оператори

Витрати на підтримку стабільності мережі зростають

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"Київстар" змінює вартість тарифів для частини абонентів вже з 8 жовтня. Збільшення вартості зв'язку у компанії пояснюють зростанням витрат на відновлення мережі після російських атак.

"Ми оновлюємо вартість тарифів через те, що витрати на обслуговування та відновлення мережі зростають. Дорожчають пальне, обладнання та інші ресурси, необхідні, аби забезпечувати якісний зв’язок для наших абонентів. Водночас в умовах повномасштабної війни аби забезпечити стабільну роботу мережі, потрібні додаткові ресурси, а логістика стає складнішою", — повідомили у "Київстар".

Зазначається, що компанія системно інвестує в енергостійкість мережі та посилює резервне живлення, щоб підтримувати стабільний зв’язок за можливих перебоїв з електропостачанням.

Абонентам тарифів, які зростуть, прийде SMS-повідомлення про це. Якщо оновлені ціни не підійдуть, є можливість обрати інший тариф з актуальної лінійки.

Чи піднімуть тарифи інші оператори — lifecell та Vodafone

На тлі російських ударів по вузлах зв'язку "Телеграф" звернувся до найбільших мобільних операторів України, щоб дізнатися, як вони оцінюють ситуацію та чи може пошкодження інфраструктури через атаки РФ вплинути на вартість тарифів.

У lifecell відповіли, що якщо вартість тарифу зміниться, абонентів про це мають попередити щонайменше за 7 днів до набуття змінами чинності. Там додали, що компанія працює над збереженням зв'язку для абонентів попри складну ситуацію.

У Vodafone заявили, що інформація про можливе підвищення тарифів через російські удари не стосується компанії. Водночас у компанії додали, що востаннє тарифи підвищували 23 грудня 2025 року. За словами оператора, зміни вартості відбуваються раз на рік.

Нагадаємо, у неділю, 27 вересня, Росія атакувала будівлю у Києві, де розташований головний офіс компанії "Київстар". Там заявили, що будівлю головного офісу було пошкоджено, але на щастя, працівники не постраждали.

Пошкоджений офіс "Київстар". Фото: Суспільне Новини/Дар'я Нематіан Золбін

Як повідомляв "Телеграф", на думку експертів, Росії не вдасться "покласти" зв'язок в Україні, проте до тимчасових збоїв треба підготуватися. Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) попередив, що вартість послуг провайдерів може зрости через витрати на ремонт.