Журналіст Євген Плінський критикує поширення непідтверджених прогнозів про майбутні відключення світла

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"Страх продається найкраще".

Маркетингова аксіома, яка для багатьох медійників стала принципом висвітлення цієї війни судовим прикладом якої є скрін цього дописа.

Один "експерт" ляпнув рандомну цифру, другий створив із цього новину, інші підхопили, і понеслася в головах людей чергова хвиля страху та паніки.

Скриншот з допису автора

Але при цьому всі, хто генерує цю новини, від експерта до журналістів, чудово розуміють, що НІХТО не знає сценаріїв розвитку подій.

Тим більше кількості годин відключень, коли вони почнуться та в результаті яких дій ворога.

Так тоді для чого генерувати гігабайти апокаліптичного сміття, яке не має фактологічної бази, а лише послаблює нас у момент найскладнішого етапу війни.

Етапу війни на виснаження.

Навіщо ми допомагаємо ворогу сіяти страх та паніку серед українців? Чи не цє є його метою?

Так, є обʼєктивна картина очікувань важкої зими, є фахова аналітика стану захисту енергетики та планів ворога, а є ось це апокаліптичне сміття.

І зосереджувати увагу людей треба на першому, а не на другому.

Взагалі, в колі медійників та експертного середовища давно назріла та перезріла тема клікбейту та "продажу страху".

Джерело: Facebook автора