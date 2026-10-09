"Потрібно повністю знищити". Чи справді Росія здатна "відрізати" українські АЕС від системи

Половину електроенергії України зараз виробляють три атомні електростанції

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Західна преса попереджає, що Росія планує "відрізати" українські АЕС від енергосистеми. Минулої зими росіяни вже намагалися це зробити, однак цей сценарій є дуже малоймовірним.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказав нардеп від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк: По 16 годин без світла не буде, – Нагорняк про реальний сценарій на зиму і чому Путін не піде на "енергетичний мир"

"Я абсолютно не вірю в цей сценарій. Росіяни мали і план захопити Київ за три дні, але скоро буде п’ять років з моменту повномасштабного вторгнення, а вони не досягнули жодної зі своїх військових цілей ні по Донбасу, ні по Києву, ні по Україні в цілому", — сказав Нагорняк.

Сергій Нагорняк. Фото: facebook.com/nagornyak

Він пояснив свою думку. За словами нардепа, щоб "відрізати" українську енергосистему від атомних електростанцій, росіянам треба було б повністю знищити, в першу чергу, пристанційні підстанції АЕС.

"А вони знаходяться на території самої АЕС. Тобто це новий виток ескалації. І я сумніваюся, що росіяни на це готові піти, бо вони розуміють, що наслідком цього будуть додаткові пакети санкцій з боку США та європейських партнерів. А у них не все так добре, щоб вони були готові до нових санкцій. Тому я в це не вірю", — пояснив Нагорняк.

Він наголосив, що не вірить в успіх планів Росії перебити логістику електричної енергії від АЕС до різних регіонів України.

"Тому я думаю, що все буде добре", — резюмував нардеп.

Скільки АЕС працює в Україні

В Україні нараховується чотири атомні електростанції: Запорізька (на лівому березі Каховського водосховища біля міста Енергодар) Рівненська (у місті Вараш) Хмельницька (поблизу міста Нетішин, Шепетівський район) та Південноукраїнська (на лівому березі річки Південний Буг поруч із містом Південноукраїнськ). Ще є Чорнобильська АЕС, яка давно виведена з експлуатації.

Південноукраїнська АЕС. Фото: Вікіпедія

Всього на чотирьох українських АЕС 15 енергоблоків. На Запорізькій — шість, чотири на Рівненській, три на Південноукраїнській та два на Хмельницькій.

Станом на жовтень 2026 року під контролем України працюють дев’ять енергоблоків. Запорізька АЕС після окупації росіянами повністю зупинена в холодному режимі, і жоден із її шести реакторів не виробляє електроенергію для української мережі.

Три інші наші атомні електростанції працюють у штатному режимі, хоча й під постійною загрозою через російські обстріли. Вони забезпечують понад половину всієї виробленої в країні електроенергії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що лівий берег Києва ризикує зіткнутися з постійним дефіцитом електроенергії, якщо буде виведено з ладу три електроцентралі. У міжсезоння компенсувати втрату їх потужностей неможливо, тому енергопостачання цієї частини столиці особливо вразливе, попередив енергетичний експерт Геннадій Рябцев.