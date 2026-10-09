"Надо полностью уничтожить". Действительно ли Россия способна "отрезать" украинские АЭС от системы

Половину электроэнергии Украины сейчас производят три атомные электростанции

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Западная пресса предупреждает, что Россия планирует отрезать украинские АЭС от энергосистемы. Прошлой зимой россияне уже пытались это сделать, однако этот сценарий очень маловероятен.

Об этом в интервью "Телеграфу" сказал нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк: По 16 часов без света не будет, — Нагорняк о реальном сценарии на зиму и почему Путин не пойдет на "энергетический мир"

"Я совершенно не верю в этот сценарий. Россияне имели и план захватить Киев за три дня, но скоро будет пять лет с момента полномасштабного вторжения, а они не достигли ни одной из своих военных целей ни по Донбассу, ни по Киеву, ни по Украине в целом", — сказал Нагорняк.

Сергей Нагорняк. Фото: facebook.com/nagornyak

Он объяснил свое мнение. По словам нардепа, чтобы "отрезать" украинскую энергосистему от атомных электростанций, россиянам нужно было бы полностью уничтожить, в первую очередь, пристанционные подстанции АЭС.

"А они находятся на территории самой АЭС. То есть это новый виток эскалации. И я сомневаюсь, что россияне на это готовы пойти, потому что они понимают, что следствием этого будут дополнительные пакеты санкций со стороны США и европейских партнеров. А у них не все так хорошо, чтобы они были готовы к новым санкциям. Поэтому я в это не верю", — пояснил Нагорняк.

Он подчеркнул, что не верит в успех планов России перебить логистику электрической энергии от АЭС в разные регионы Украины.

"Поэтому я думаю, что все будет хорошо", — резюмировал нардеп.

Сколько АЭС работает в Украине

В Украине насчитывается четыре атомных электростанции: Запорожская (на левом берегу Каховского водохранилища возле города Энергодар) Ровенская (в городе Вараш) Хмельницкая (около города Нетишин, Шепетовский район) и Южноукраинская (на левом берегу реки Южный Буг рядом с городом Южноукраинск). Еще есть Чернобыльская АЭС, давно выведенная из эксплуатации.

Южноукраинская АЭС. Фото: Википедия

Всего на четырех украинских АЭС 15 энергоблоков. На Запорожской – шесть, четыре на Ровенской, три на Южноукраинской и два на Хмельницкой.

По состоянию на октябрь 2026 года под контролем Украины работают девять энергоблоков. Запорожская АЭС после оккупации россиянами полностью остановлена в холодном режиме, и ни один из шести реакторов не производит электроэнергию для украинской сети.

Три других наших атомных электростанции работают в штатном режиме, хотя и под постоянной угрозой из-за российских обстрелов. Они обеспечивают более половины всей производимой в стране электроэнергии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что левый берег Киева рискует столкнуться с постоянным дефицитом электроэнергии, если будут выведены из строя три электроцентрали. В межсезонье компенсировать потерю их мощностей невозможно, поэтому энергоснабжение этой части столицы особенно уязвимо, предупредил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.