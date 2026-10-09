"Надо полностью уничтожить". Действительно ли Россия способна "отрезать" украинские АЭС от системы
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Половину электроэнергии Украины сейчас производят три атомные электростанции
Западная пресса предупреждает, что Россия планирует отрезать украинские АЭС от энергосистемы. Прошлой зимой россияне уже пытались это сделать, однако этот сценарий очень маловероятен.
Об этом в интервью "Телеграфу" сказал нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк: По 16 часов без света не будет, — Нагорняк о реальном сценарии на зиму и почему Путин не пойдет на "энергетический мир"
"Я совершенно не верю в этот сценарий. Россияне имели и план захватить Киев за три дня, но скоро будет пять лет с момента полномасштабного вторжения, а они не достигли ни одной из своих военных целей ни по Донбассу, ни по Киеву, ни по Украине в целом", — сказал Нагорняк.
Он объяснил свое мнение. По словам нардепа, чтобы "отрезать" украинскую энергосистему от атомных электростанций, россиянам нужно было бы полностью уничтожить, в первую очередь, пристанционные подстанции АЭС.
"А они находятся на территории самой АЭС. То есть это новый виток эскалации. И я сомневаюсь, что россияне на это готовы пойти, потому что они понимают, что следствием этого будут дополнительные пакеты санкций со стороны США и европейских партнеров. А у них не все так хорошо, чтобы они были готовы к новым санкциям. Поэтому я в это не верю", — пояснил Нагорняк.
Он подчеркнул, что не верит в успех планов России перебить логистику электрической энергии от АЭС в разные регионы Украины.
"Поэтому я думаю, что все будет хорошо", — резюмировал нардеп.
Сколько АЭС работает в Украине
В Украине насчитывается четыре атомных электростанции: Запорожская (на левом берегу Каховского водохранилища возле города Энергодар) Ровенская (в городе Вараш) Хмельницкая (около города Нетишин, Шепетовский район) и Южноукраинская (на левом берегу реки Южный Буг рядом с городом Южноукраинск). Еще есть Чернобыльская АЭС, давно выведенная из эксплуатации.
Всего на четырех украинских АЭС 15 энергоблоков. На Запорожской – шесть, четыре на Ровенской, три на Южноукраинской и два на Хмельницкой.
По состоянию на октябрь 2026 года под контролем Украины работают девять энергоблоков. Запорожская АЭС после оккупации россиянами полностью остановлена в холодном режиме, и ни один из шести реакторов не производит электроэнергию для украинской сети.
Три других наших атомных электростанции работают в штатном режиме, хотя и под постоянной угрозой из-за российских обстрелов. Они обеспечивают более половины всей производимой в стране электроэнергии.
Ранее "Телеграф" сообщал, что левый берег Киева рискует столкнуться с постоянным дефицитом электроэнергии, если будут выведены из строя три электроцентрали. В межсезонье компенсировать потерю их мощностей невозможно, поэтому энергоснабжение этой части столицы особенно уязвимо, предупредил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.