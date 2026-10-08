Зимові відключення вже почалися? Яка справжня проблема зі світлом

Росіяни вдарили по слабкому місцю енергомережі

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Запроваджені в Україні графіки відключень світла не пов'язані з пошкодженням генеруючих потужностей. Цього разу росіяни завдали ударів по інших важливих місцях в енергосистемі.

Про це в інтерв'ю "УНІАН" розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев. За його словами, захист цих локацій залежить не від енергетиків.

Експерт зазначив, що нинішні відключення не означають, що Україна вступила в сезон "зимових блекаутів" і вони триватимуть до весни. Адже вони не пов'язані з генерацією енергії.

"Зимові відключення можуть бути спричинені дефіцитом, нестачею генерації. Нестачі генерації нема. У нас виведено з ладу росіянами певне обладнання, яке забезпечує передачу і розподіл електричної енергії", — розповів Рябцев.

Він підкреслив, що це непросте питання. Адже, місця, де таке обладнання розташоване, не можна просто огородити інженерними спорудами.

Геннадій Рябцев

"Захистити це обладнання інженерно-технічними засобами неможливо. Тому це жодного стосунку до підготовки до опалювального сезону не має. Потрібні засоби протидії тим самим балістичним ракетам та реактивним дронам – а це питання не до енергетиків", — наголосив Рябцев.

Раніше "Телеграф" розповідав про чотири способи зігріти оселю до початку опалювального сезону.