Їх точно не чіпатиме ТЦК: хто має право на відстрочку з 1 жовтня

Закон містить широкий перелік категорій військовозобов’язаних

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У жовтні 2026 року відстрочку від мобілізації можуть отримати не лише заброньовані працівники та батьки трьох і більше дітей. Закон визначає й інші категорії військовозобов’язаних, які за наявності відповідних підстав не підлягають призову.

Серед них є люди з певними сімейними обставинами, станом здоров’я або особливими умовами роботи. Хто саме має право на відстрочку та які умови для цього передбачені, детальніше у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Зокрема, відстрочку або право не бути призваними мають:

особи з інвалідністю та ті, кого визнано непридатними до військової служби;

військовозобов’язані, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років за визначених законом умов;

батьки, які самостійно виховують дитину;

особи, які виховують дитину з інвалідністю або тяжкохвору дитину у випадках, передбачених законом;

усиновлювачі, опікуни, піклувальники та прийомні батьки дітей;

особи, які доглядають за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, батьками або іншими родичами за визначених умов;

опікуни особи, яку суд визнав недієздатною;

особи, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю у передбачених законом випадках;

жінки та чоловіки, які мають дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина проходить військову службу;

заброньовані військовозобов’язані;

народні депутати України та окремі державні службовці й посадовці;

працівники правоохоронних органів, органів сектору безпеки й оборони та інших визначених законом структур;

окремі працівники підприємств, установ і організацій, які мають право на бронювання;

здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, а також докторанти й інтерни у передбачених законом випадках;

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники за встановлених умов;

окремі працівники дипломатичної служби та міжнародних організацій;

особи, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час захисту України у випадках, визначених законом;

члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Героя України за події Революції Гідності;

особи, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

військовозобов’язані до 25 років, які пройшли базову військову службу;

звільнені з полону військовослужбовці;

громадяни віком від 18 до 25 років, які відслужили один рік за контрактом і були звільнені на визначених законом підставах — вони мають 12-місячну відстрочку.

Окремо закон передбачає інші випадки, тому конкретне право на відстрочку залежить від обставин людини та документів, які їх підтверджують.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо після змін на роботі в "Резерв+" залишилися старі дані, а військовозобов’язаного зупинили працівники ТЦК.