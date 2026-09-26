Війна змінюється: Сергій Гончаров про вихід українського ОПК з бульбашки, загрозу нових ракет РФ та бюрократичний абсурд

Гончаров розповів про нову тактику ворога та проблеми ОПК

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Український оборонно-промисловий комплекс потребує тривалої та складної роботи на зовнішніх ринках, щоб світові гравці бачили вітчизняне озброєння. Водночас державна система регулювання ОПК часто створює додаткові контрольні процедури, які гальмують розвиток індустрії, блокують залучення коштів, експорт і змушують бізнес витрачати місяці на проходження сирих нормативних урядових рішень.

Про це виконавчий директор Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України NAUDI Сергій Гончаров заявив у коментарі "Телеграфу" на полях профільного форуму "Оборона 2027. Армія, технології, індустрія", який відбувся 25 вересня в Києві. Організаторами заходу виступили медіахолдинг Radio NV та асоціація NAUDI.

Сергій Гончаров. Фото: Vasyl Churikov

Для того, щоб українська техніка, яка отримала підтвердження у реальних боях, була представлена у світі, виробникам доводиться долати серйозну конкуренцію навіть серед країн-партнерів. При цьому Україні давно пора думати не лише про ці ринки, але й про ринки третіх країн — адже якщо ми на них не виходитимемо, це місце миттєво займуть росіяни, зазначив керівник NAUDI.

"Важливим моментом є те, що ми повинні бути представлені у взаємовідносинах не тільки з компаніями з країн-партнерів, які нас підтримують, але й у третіх країнах. Тому що, якщо з нашою випробуваною в боях технікою ми не будемо там представлені, то там будуть представлені росіяни. Це об'єктивна реальність. Адже коли ми зазначаємо, що наша продукція Battle proven in Ukraine, то, на жаль, і російська продукція маркується так само. Тому що вона так само використовується на полі бою і з цими самими меседжами представляється на частині виставок, куди їх допускають", — зазначив Гончаров

Утім, найбільші внутрішні перепони для розвитку українського ринку озброєння, на думку Гончарова, часто створює сама держава через надмірне прагнення до контролю, зокрема у питанні експорту української військової продукції.

"У держави завжди є бажання додатково щось проконтролювати, і це інколи доходить до абсурду. У цьому контексті мені дуже імпонує позиція деяких західних реформаторів: якщо ви намагаєтеся щось проконтролювати, але у вас немає навіть розуміння, як це зробити — краще не контролюйте. Ви просто створите більше складнощів і для людей, і для себе", — зазначив Гончаров.

У цьому контексті він згадав 875-ту постанову уряду щодо регулювання військового експорту, яка попри загалом позитивну спрямованість виявилася сирою від самого дня ухвалення. Замість стимулювання ОПК, за словами Гончарова, документ суттєво збільшує плату за видачу дозволів, прив'язуючи її до відсотків від суми контракту, що є блокуючим чинником для виробників деталей та компонентів. Крім того, кошти від цієї адміністративної послуги уряд замість наповнення оборонного спецфонду випадково спрямував до місцевого бюджету Києва за місцем реєстрації комісії.

Паралельно з внутрішніми проблемами, український ОПК змушений готуватися до серйозних змін тактики ворога в повітрі. Гончаров поділився оцінками щодо протидії ворожим дронам та озвучив тривожний прогноз щодо подальшої еволюції російських засобів ураження.

Так, на його думку, Сили оборони у найближчі місяці готуються впровадити активну протидію ворожим реактивним "шахедам". Проте Гончаров прогнозує, що РФ буде відповідати на це новим і значно небезпечнішим технологічним викликом — масовим переходом на дешевші, але швидші квазі-крилаті ракети з більшою бойовою частиною та якіснішими системами наведення.

"Я думаю, що прогнози про масове збиття реактивних "шахедів" протягом трьох місяців справдяться. Але наступним кроком ворога стануть більш масові та дешеві засоби (просунутіші реактивні БПЛА, апарати типу "Бандероль" тощо, — ред.) з якіснішою системою наведення, з більшою дальністю польоту та збільшеною бойовою частиною. Ми в підсумку прийдемо до тих самих крилатих ракет, тільки в значно більших кількостях", — прогнозує керівник NAUDI.

Він пояснив, що у питанні повітряних ударів по Україні ворог фактично замикає коло своєї тактики, повертаючись до початкової концепції, але вже на новому економічному рівні.

"Що ми бачимо: тенденція починалася із застосування дороговартісних великих крилатих ракет. Потім відбувся масовий перехід на відносно дешеві "шахеди" з великою дальністю ураження, але з порівняно невеликою бойовою частиною та малою швидкістю. Коли з ними навчилися відносно ефективно боротися, почалося збільшення швидкості, "стелі", а згодом — і збільшення бойової частини. Так ми знову виходимо на "крилату ракету". Єдина різниця в тому, що якщо раніше росіяни виробляли лише десятки крилатих ракет через їхню дорожнечу та складну іноземну компонентну базу, то зараз вони акцентуватимуться на великій кількості порівняно дешевших виробів. Їхня мета — просто перевантажити нашу систему ППО, яка і так уже працює на межі можливостей", — підсумував Сергій Гончаров.

Відтак, резюмував очільник NAUDI, для подолання кризи та ефективної протидії ворогу український ОПК потребує розвитку, зокрема і залучення іноземних інвестицій та партнерських програм. Сьогодні західні капітали, великі фонди та світові оборонні концерни мають значний інтерес до вітчизняних технологій, проте їх зупиняє закритість нашого ринку. Відкриття прозорих умов для партнерства дозволить завести в Україну іноземні гроші, що своєю чергою дасть поштовх для швидшого розвитку протибалістичних та балістичних технологій, мікроелектроніки та новітніх засобів ураження для фронту.