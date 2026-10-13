Прославився у "Лізі сміху" і не лише: від чого міг померти відомий комік "Вєня"

Вєня також брав участь у гумористичних YouTube-проєктах команди, зокрема "Вікторині" та "Еліасі"

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Помер український комік Олександр Венедчук, відомий під псевдонімом Вєня. Він був учасником популярної гумористичної команди "Ветерани космічних військ".

Про його смерть повідомили колеги з ВКВ. На початку 2025 року Олександр переніс тяжкий крововилив у мозок і складну операцію.

Олександр Венедчук, відомий як Вєня, — український комік, який здобув популярність у складі команди "Ветерани космічних військ" разом із Владом Кураном та Артемом Дамницьким. У 2019 році колектив став переможцем п’ятого сезону "Ліги сміху", де його тренером був актор Станіслав Боклан.

Вєня також брав участь у гумористичних YouTube-проєктах команди, зокрема "Вікторині" та "Еліасі". У грудні 2025 року він оголосив про вихід із "Ветеранів космічних військ" після восьми років спільної роботи, пояснивши, що це його особисте рішення.

31 січня 2025 року в нього стався крововилив у мозок, який супроводжувався втратою свідомості та сильними тривалими судомами. Йому терміново провели операцію, після якої почалася реабілітація. У червні він повернувся на велику сцену, а 16 вересня переніс ще одну операцію — частину черепа замінили титановим імплантом. Тоді комік повідомляв, що втручання пройшло успішно й лікування триває.

Причину смерті наразі не оприлюднили. У повідомленні ВКВ йдеться лише про те, що він помер 13 жовтня.

Раніше ми показали, як виглядає могила батьків відомої української співачки Наталії Могилевської.