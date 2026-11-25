Українці жартома пропонують вважати камінь майбутньою візитною карткою міста

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У Києві є незвичайна пам’ятка, яка привертає увагу перехожих та стає приводом для жартів. Це велика брила з металевими петлями. Поруч із нею фотографуються та залишають кумедні відгуки. Камінь знаходиться на вулиці Святослава Хороброго, 14.

Про візит до каменю волонтер, український студент-філолог та дослідник Маркіян Талько розповів у Instagram. Він підказав, що знайти це місце в Google Maps можна на запит "Смішний камінь".

"Він справді дуже смішний: я ледь живіт не підірвав, поки його оглядав", — написав Талько.

Відгуки на Google Maps продовжують жарт, завдяки якому брила стала місцевою пам’яткою

Відвідувачі залишають відгуки про каміння, наче це один із головних туристичних об’єктів столиці.

Данило Завгородній поставив цьому місцю п’ять зірок. Він розповів, що приходив до каменю 1 січня, коли довкола майже нікого не було.

Жартівливі відгуки перетворили звичайну міську локацію на туристичну точку

Користувач Юрій перерахував плюси та мінуси місця. До плюсів він відніс те, що на камені зручно поставити банку, а до мінусів — те, що сусідні камені несмішні.

У жартівливому відгуку Юрія дісталося і сусіднім каменям.

Один із користувачів написав, що поряд з каменем святкували випускний. Користувач ElementYad розповів, що вони з другом "сміялися біля каменю хвилин десять".

Один із авторів відгуків розповів про випускний біля каменю

Єгор Бабак теж поставив цьому місцю п’ять зірок і доклав до відкликання фотографію, зроблену біля брили.

Іронічні відгуки перетворили звичайну брилу на популярну міську локацію

Навіть жартівлива пам’ятка отримує різко негативні відгуки

Жартівливі відгуки перетворили звичайний міський об’єкт на місцеву пам’ятку

Як у Києві з’явився "Смішний камінь" і чому довкола нього стільки жартів

Незвичайна київська локація стала популярною завдяки почуттю гумору городян, а не історичним подіям чи архітектурній цінності. Так званий "Смішний камінь" – велика брила з металевими петлями – несподівано перетворився на місцеву пам’ятку. Сюди приходять фотографуватися, а в інтернеті залишають захоплені відгуки, ніби йдеться про один із головних туристичних об’єктів столиці.

Офіційної історичної довідки ця пам’ятка не має. Невідомо, хто першим назвав камінь смішним, коли це сталося, і навіщо на цьому місці з’явилася сама брила. Судячи з публікацій, точна історія об’єкту поки що залишається загадкою.

Можливо, все почалося зі звичайного жарту місцевих мешканців. Хтось звернув увагу на незвичайний камінь і поступово навколо нього склався своєрідний інтернет-мем. Люди почали приходити сюди, фотографуватися та ділитися знімками у соціальних мережах.

Згодом жарт вийшов за межі місцевої компанії. На Google Maps з’явилося місце під назвою "Смішний камінь", і користувачі почали залишати там відгуки — багато хто з них написаний у відверто гумористичному стилі.

Головна особливість цієї локації – контраст між звичайнісіньким об’єктом та увагою, яку йому приділяють відвідувачі. Камінь не оточений музейною експозицією; поряд немає інформаційних стендів чи офіційного екскурсійного маршруту.

Зате камінь має власну інтернет-аудиторію. У відгуках відвідувачі перебільшено захоплюються побаченим, називають візит незабутньою подією та радять іншим обов’язково заглянути сюди.

Деякі коментарі настільки іронічні, що справляють враження, ніби йдеться про всесвітньо відому пам’ятку. В інтернеті навіть з’явився жартівливий "офіційний сайт" каменю. Він підтримує загальну атмосферу цієї історії, а чи не розповідає про реальне походження об’єкта.

"Смішний камінь" показує, як звичайна міська локація завдяки колективному гумору користувачів може стати туристичною точкою.

Як повідомляв "Телеграф", на ісландському острові Еллідаей стоїть будинок-притулок, збудований у 1953 році для членів місцевої асоціації мисливців на острові Еллідаей. На відміну від київського "Смішного каменю", увагу до якого підтримують жартівливі відгуки, цей будинок приваблює незвичайним контрастом між відокремленою спорудою та незайманим ландшафтом.