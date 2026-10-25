У прем’єр-міністра Корецького чотири радники: хто вони?

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Прем’єр-міністр України Сергій Корецький не має жодного штатного радника, з ним співпрацюють четверо радників на громадських засадах.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Хто консультує главу уряду на громадських засадах

Як зазначається, радниками глави уряду на громадських засадах є Руслан Квітін, Олег Крижанівський, Анна Козярська та Олександр Шевельов.

Що відомо про команду консультантів

За наявною інформацією, Анна Козярська також є радницею в Міністерстві закордонних справ, Олег Крижанівський працював директором департаменту з управління корпоративними правами в Міненерго, а до того керував відділом енергетики в Антимонопольному комітеті Україні.

Руслан Квітін — адвокат і юрист, брав участь в процедурі повернення державного контролю над "Укрнафтою".

Олександр Шевельов є експертом зі стратегічних комунікацій, який в різний час працював у нафтогазових та енергетичних компаніях, а наразі очолює комунікації в "Нафтогазі".