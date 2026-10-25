У премьер-министра Корецкого четыре советника: кто они?

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Премьер-министр Украины Сергей Корецкий не имеет ни одного штатного советника, с ним сотрудничают четверо советников на общественных началах.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Кто консультирует главу правительства на общественных началах

Как отмечается, советниками главы правительства на общественных началах являются Руслан Квитин, Олег Крыжановский, Анна Козярская и Александр Шевелев.

Что известно о команде консультантов

По имеющейся информации, Анна Козярская также является советницей в Министерстве иностранных дел, Олег Крыжановский работал директором департамента управления корпоративными правами в Минэнерго, а до этого руководил отделом энергетики в Антимонопольном комитете Украины.

Руслан Квитин — адвокат и юрист, участвовал в процедуре возвращения государственного контроля над "Укрнафтой".

Александр Шевелев является экспертом по стратегическим коммуникациям, в разное время работал в нефтегазовых и энергетических компаниях, сейчас возглавляет коммуникации в "Нафтогазе".