Представники понад 20 країн та організацій відвідали 150-й навчальний центр Сил ТрО

Військовим аташе показали підготовку до протидії ворожим дронам і роботу школи пілотів БпЛА та наземних роботизованих комплексів

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У 150-му навчальному центрі Сил територіальної оборони ЗСУ відбулася робоча зустріч делегації Сил ТрО на чолі з командувачем генерал-майором Ігорем Плахутою та представників понад 20 країн і організацій – учасниць Київської асоціації військових аташе (КАВА).

Про це повідомляють Сили ТРО ЗСУ у Facebook. Учасники обговорили підготовку військовослужбовців в умовах повномасштабної війни та впровадження сучасного бойового досвіду в навчання.

Бойовий досвід і протидія безпілотним системам

Під час зустрічі увагу зосередили на розвитку навчальної інфраструктури, вдосконаленні методик тренування та підвищенні професійного рівня інструкторів. Підготовка має давати військовослужбовцям знання й практичні навички для впевнених, злагоджених і результативних дій за постійних змін на полі бою.

Один із важливих напрямів навчання – протидія безпілотним системам противника. Сили ТрО приділяють йому увагу з огляду на швидкі зміни характеру сучасної війни та необхідність опановувати актуальні способи дій.

Іноземним дипломатам також продемонстрували роботу школи пілотів БпЛА та наземних роботизованих комплексів, яка працює на базі центру. Для військових аташе цей візит був не першим: вони мали змогу безпосередньо оцінити зміни в системі підготовки.

Практичні тренування допомагають військовим відпрацьовувати злагоджені дії на полі бою

У центрі навчаються військові різних складових ЗСУ

Ігор Плахута наголосив, що головним критерієм оцінювання роботи центру є досвід самих військовослужбовців після навчання.

"Найважливішою оцінкою роботи 150 навчального центру є відгуки військовослужбовців, які пройшли тут базову загальновійськову підготовку та фахові курси", – розповів дипломатам генерал-майор Ігор Плахута.

Обмін досвідом у навчальному центрі допомагає вдосконалювати підготовку військових

Зустріч із військовими аташе стала нагодою обговорити підготовку військовослужбовців

"Зараз тут навчаються не лише бійці тероборони, а й представники Сухопутних військ, Морської піхоти та Сил безпілотних систем", – зазначив командувач Сил ТрО.

За результатами масштабного опитування військовослужбовців у застосунку "Армія+" 150-й навчальний центр Сил ТрО ЗСУ посів третє місце в загальнонаціональному рейтингу навчальних центрів Сил оборони України.