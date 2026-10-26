Представители более 20 стран и организаций посетили 150-й учебный центр Сил ТрО

Военным атташе показали подготовку к противодействию вражеским дронам и работу школы пилотов БпЛА и наземных роботизированных комплексов

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В 150-м учебном центре Сил территориальной обороны ВСУ состоялась рабочая встреча делегации Сил ТрО во главе с командующим, генерал-майором Игорем Плахутой, и представителей более 20 стран и организаций – участниц Киевской ассоциации военных атташе (КАВА).

Об этом сообщают Силы ТРО ВСУ в Facebook. Участники обсудили подготовку военнослужащих в условиях полномасштабной войны и внедрение современного боевого опыта в обучение.

Боевой опыт и противодействие беспилотным системам

Во время встречи основное внимание уделили развитию учебной инфраструктуры, совершенствованию методик тренировок и повышению профессионального уровня инструкторов. Подготовка должна давать военнослужащим знания и практические навыки для уверенных, слаженных и результативных действий в условиях постоянных изменений на поле боя.

Одно из важных направлений обучения – противодействие беспилотным системам противника. Силы ТрО уделяют ему внимание с учетом быстрых изменений характера современной войны и необходимости осваивать актуальные способы действий.

Иностранным дипломатам также продемонстрировали работу школы пилотов БпЛА и наземных роботизированных комплексов, действующей на базе центра. Для военных атташе этот визит был не первым: они смогли непосредственно оценить изменения в системе подготовки.

Практические тренировки помогают военным отрабатывать слаженные действия на поле боя

В центре проходят обучение военнослужащие различных составляющих ВСУ

Игорь Плахута подчеркнул, что главным критерием оценки работы центра является опыт самих военнослужащих после обучения.

"Самая важная оценка работы 150-го учебного центра – отзывы военнослужащих, которые прошли здесь базовую общевойсковую подготовку и профессиональные курсы", – рассказал дипломатам генерал-майор Игорь Плахута.

Обмен опытом в учебном центре помогает совершенствовать подготовку военных

Встреча с военными атташе стала возможностью обсудить подготовку военнослужащих

"Сейчас здесь обучаются не только бойцы теробороны, но и представители Сухопутных войск, Морской пехоты и Сил беспилотных систем", – отметил командующий Силами ТрО.

По результатам масштабного опроса военнослужащих в приложении "Армія+" 150-й учебный центр Сил ТрО ВСУ занял третье место в общенациональном рейтинге учебных центров Сил обороны Украины.