Бронювання скоротять до 95%: хто з працівників може втратити відстрочку

Що зміниться для бізнесу та кого це торкнеться

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В Україні планують змінити правила бронювання військовозобов’язаних. Уряд хоче відокремити статус критично важливого підприємства від економічних показників, зокрема рівня зарплат і відсутності податкових боргів. Через це частина компаній може втратити підстави для бронювання працівників.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву прем’єр-міністра Сергія Корецького на 12-му Київському міжнародному економічному форумі. Він пояснив, які підприємства вважають критично важливими, кому обіцяють зберегти бронювання та коли планують розробити нові правила.

Більше читайте у матеріалі "Телеграфу": Бронювання від мобілізації по-новому: що зміниться для українців та бізнесу до 1 грудня

Що зміниться у бронюванні

Уряд планує розмежувати два поняття: критичність підприємства та його відповідність економічним критеріям. Як пояснив Сергій Корецький, висока зарплата працівників і відсутність податкових боргів допомагають виводити бізнес із тіні та збільшувати надходження до бюджету, але самі по собі не свідчать про критичну важливість компанії.

"Розділяємо поняття критичності від економічних критеріїв бронювання. Це дуже важливо. Чому? Тому що заробітна плата і відсутність податкових боргів — це не одне і те саме, що критичність підприємства", — заявив прем’єр-міністр.

Які підприємства вважають критично важливими

До критично важливих сфер Сергій Корецький відніс енергетику, оборонно-промисловий комплекс, зв’язок, житлово-комунальні послуги, аптеки, продовольство та логістику.

Водночас прем’єр звернув увагу на компанії, які бронюють сотні працівників, хоча їхній реальний внесок у критично важливі для держави галузі може бути обмеженим.

"Але те, щоб створювали велику кількість підприємств, чи то ІТ, чи то умовно ОПК, де роблять три дрони і сотні людей заброньовані, я умовно спрощую, гіперболізую в певному сенсі, але так є. І таких випадків дуже багато", — сказав він.

Кому обіцяють зберегти бронювання

Працівникам енергетики та оборонно-промислового комплексу, за словами прем’єра, не варто хвилюватися через майбутні зміни.

"Але те, що стосується людей, які сьогодні в енергетиці чи в ОПК, немає за що переживати, бо понад 90–95% будуть переброньовані", — заявив Корецький.

Нову модель взаємодії держави, бізнесу та військових планують розробити до 1 грудня. За словами прем’єр-міністра, зміни мають зупинити збільшення кількості необґрунтованих бронювань, не допустивши водночас падіння економіки.

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