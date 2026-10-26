Бронювання від мобілізації по-новому: що зміниться для українців та бізнесу до 1 грудня
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Усі працівники з бронню, але є умов
В Україні готують зміни до системи бронювання військовозобов’язаних працівників. Уряд планує переглянути критерії критичності підприємств, посилити відповідальність за ухилення від служби та розробити механізм повного бронювання в обмін на регулярне залучення частини працівників до війська. Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький на 12-му Київському міжнародному економічному форумі, передає "Інтерфакс Україна".
Нову модель взаємодії держави, бізнесу та військових планують розробити до 1 грудня. "Телеграф" розповість, які правила діяли раніше, що вже змінилося та на які нововведення чекати працівникам і роботодавцям.
Як зміняться правила бронювання
Раніше окремі категорії критично важливих підприємств, зокрема в енергетиці та оборонно-промисловому комплексі, могли бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників. Тепер максимальний рівень бронювання для них за загальним правилом знизять до 95%.
Водночас підприємства, яким необхідно зберегти весь персонал для безперебійної роботи, зможуть подати обґрунтоване звернення до Координаційного центру. Уряд також планує переглянути критерії критичності підприємств і чіткіше відокремити їх від економічних показників.
"Розділяємо поняття критичності від економічних критеріїв бронювання. Це дуже важливо. Чому? Тому що заробітна плата і відсутність податкових боргів — це не одне й те саме, що критичність підприємства", — наголосив Корецький.
Повне бронювання в обмін на службу
Окремо уряд розробляє механізм, за яким підприємства зможуть бронювати 100% працівників, якщо регулярно й добровільно залучатимуть частину з них до військової служби.
"Нам потрібно придумати спільно нову соціальну модель, коли нехай всі будуть заброньовані, але підприємства дають прогнозовану мобілізацію людей в армію. Це ідеалістична модель. Якщо можна було б знайти таке рішення, то пропала би потреба шукати людей по вулицях", — сказав прем’єр-міністр.
За задумом уряду, людина має заздалегідь знати умови та термін служби, а за нею зберігатимуться робоче місце й зарплата. Механізм мають спільно опрацювати Міноборони, Мінекономіки та представники бізнесу до 1 грудня.
Відповідальність за ухилення та ротація військових
Ще один напрям змін — посилення відповідальності за ухилення від військової служби. За словами Корецького, цим питанням займається Міністерство оборони.
Уряд пояснює необхідність змін потребою забезпечити однакові правила для всіх, скоротити зловживання бронюванням і створити умови для ротації військовослужбовців, які тривалий час перебувають на фронті.
Водночас оголошені ініціативи не означають автоматичного посилення мобілізації найближчим часом. За словами прем’єра, головне завдання — упорядкувати систему та зробити поповнення війська прогнозованішим.
Корецький закликав українців заздалегідь готуватися до можливого посилення мобілізації в Росії. За його оцінкою, РФ може додатково мобілізувати 300–500 тисяч людей.
Прем’єр попередив: якщо Україна не підготується до такого сценарію, владі доведеться ухвалювати непопулярні рішення в ручному режимі.
Тому уряд прагне погодити нові правила бронювання та мобілізаційні зобов’язання бізнесу до 1 грудня 2026 року.
"До 1 грудня ми маємо дати новий суспільний договір", — підсумував Корецький.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні працюють над механізмом демобілізації військових, які служать із 2014 року або від початку повномасштабного вторгнення