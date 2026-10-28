"Розблокувала спогади": у мережі показали, як виглядала Одеса 16 років тому

Реакція користувачів показує: навіть через роки деякі місця пам’ятають не через вітрини, а особисті історії, пов’язані з ними

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У мережі з’явилися фотографії старих вивісок, знайомих вітрин та магазинів, де колись купували взуття та сумки. Кадри зробили далекого 2010 року і вирішили нагадати українцям, як раніше виглядало місто.

Знімками поділилася юзерка stasy.mia в Threads. Вона показала три торгові точки та запропонувала передплатникам згадати, якою була Одеса 16 років тому.

"Одесити, зараз я розблокую ваші спогади. 2010 рік", – написала авторка публікації.

Як виглядала Одеса у 2010 році

На фотографіях – магазини з яскравими вивісками, вітринами та рекламою на фасадах. Поруч припарковано автомобілі, біля дороги працює невеликий торговий павільйон. Кадри передають повсякденну атмосферу міста на початку 2010-х, коли багато хто з цих місць входив у звичні маршрути одеситів.

Старі світлини Одеси. 2010 рік

Який магазин згадали у коментарях

Найбільше емоцій у однієї з користувачів викликала вивіска магазину "Раса". Вона розповіла, що у підлітковому віці купувала там сумки та взуття.

"О, я сумки та взуття у підліткові роки купувала в магазині "Раса", — написала millenialka93.

Це місце добре знайоме і самій авторці публікації. Вона зізналася, що купувала там різні речі.

Магазини в Одесі у 2010 році

"Я там купу всього купувала, класний був магазин", — відповіла stasy.mia.

Так звичайні архівні світлини стають маленькою історією міста. За знайомою вивіскою для когось – шкільні роки, перші самостійні покупки та прогулянки вулицями, які сьогодні виглядають зовсім інакше.

Знімки дозволяють порівняти, як змінювалося міське середовище Одеси: від оформлення магазинів до вуличних павільйонів. Реакція користувачів показує: навіть через роки деякі місця пам’ятають не через вітрини, а особисті історії, пов’язані з ними.

Коментарі під фотографіями в Threads

Коментарі під фотографіями в Threads

Як повідомляв "Телеграф", архівні фотографії Львова дозволяють порівняти знайомі місця міста у різні роки. Там, де раніше не було будівель, згодом з’явилися частини сучасного міського середовища – це видно в архіві Львова. Цей приклад допомагає краще сприймати знімки Одеси 2010 року. У них відбито міське повсякденність: вивіски мобільного оператора UMC на будівлі "Шпрехера" на площі Міцкевича та інші прикмети міського середовища. Архівний кадр стає портретом міста, бо зберігає деталі своєї доби.