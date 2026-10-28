"Разблокировала воспоминания": в сети показали, как выглядела Одесса 16 лет назад

Реакция пользователей показывает: даже спустя годы некоторые места помнят не из-за витрин, а из-за личных историй, связанных с ними

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В сети появились фотографии старых вывесок, знакомых витрин и магазинов, где когда-то покупали обувь и сумки. Кадры сделали в далеком 2010 году и решили напомнить украинцам, как раньше выглядел город.

Снимками поделилась пользовательница stasy.mia в Threads. Она показала три торговые точки и предложила подписчикам вспомнить, какой была Одесса 16 лет назад.

"Одесситы, сейчас я разблокирую ваши воспоминания. 2010 год", – написала автор публикации.

Как выглядела Одесса в 2010 году

На фотографиях – магазины с яркими вывесками, витринами и рекламой на фасадах. Рядом припаркованы автомобили, у дороги работает небольшой торговый павильон. Кадры передают повседневную атмосферу города в начале 2010-х, когда многие из этих мест входили в привычные маршруты одесситов.

Старые фото Одессы. 2010 год

Какой магазин вспомнили в комментариях

Больше всего эмоций у одной из пользовательниц вызвала вывеска магазина "Раса". Она рассказала, что в подростковом возрасте покупала там сумки и обувь.

"О, я сумки и обувь в подростковые годы покупала в магазине "Раса", – написала millenialka93.

Это место хорошо знакомо и самой авторке публикации. Она призналась, что покупала там самые разные вещи.

Магазины в Одессе в 2010 году

"Я там кучу всего покупала, классный был магазин", – ответила stasy.mia.

Так обычные архивные фотографии становятся маленькой историей города. За знакомой вывеской для кого-то – школьные годы, первые самостоятельные покупки и прогулки по улицам, которые сегодня выглядят совсем иначе.

Снимки позволяют сравнить, как менялась городская среда Одессы: от оформления магазинов до уличных павильонов. Реакция пользователей показывает: даже спустя годы некоторые места помнят не из-за витрин, а из-за личных историй, связанных с ними.

Комментарии под фотографиями в Threads

Комментарии под фотографиями в Threads

Как сообщал "Телеграф", архивные фотографии Львова позволяют сравнить знакомые места города в разные годы. Там, где раньше не было зданий, со временем появились части современной городской среды – это видно в архиве Львова. Этот пример помогает лучше воспринимать снимки Одессы 2010 года. В них запечатлена городская повседневность: вывески мобильного оператора UMC на здании "Шпрехера" на площади Мицкевича и другие приметы городской среды. Архивный кадр становится портретом города, потому что сохраняет детали своей эпохи.