"Разблокировала воспоминания": в сети показали, как выглядела Одесса 16 лет назад
- Автор
-
- Дата публикации
-
Реакция пользователей показывает: даже спустя годы некоторые места помнят не из-за витрин, а из-за личных историй, связанных с ними
В сети появились фотографии старых вывесок, знакомых витрин и магазинов, где когда-то покупали обувь и сумки. Кадры сделали в далеком 2010 году и решили напомнить украинцам, как раньше выглядел город.
Снимками поделилась пользовательница stasy.mia в Threads. Она показала три торговые точки и предложила подписчикам вспомнить, какой была Одесса 16 лет назад.
"Одесситы, сейчас я разблокирую ваши воспоминания. 2010 год", – написала автор публикации.
На фотографиях – магазины с яркими вывесками, витринами и рекламой на фасадах. Рядом припаркованы автомобили, у дороги работает небольшой торговый павильон. Кадры передают повседневную атмосферу города в начале 2010-х, когда многие из этих мест входили в привычные маршруты одесситов.
Какой магазин вспомнили в комментариях
Больше всего эмоций у одной из пользовательниц вызвала вывеска магазина "Раса". Она рассказала, что в подростковом возрасте покупала там сумки и обувь.
"О, я сумки и обувь в подростковые годы покупала в магазине "Раса", – написала millenialka93.
Это место хорошо знакомо и самой авторке публикации. Она призналась, что покупала там самые разные вещи.
"Я там кучу всего покупала, классный был магазин", – ответила stasy.mia.
Так обычные архивные фотографии становятся маленькой историей города. За знакомой вывеской для кого-то – школьные годы, первые самостоятельные покупки и прогулки по улицам, которые сегодня выглядят совсем иначе.
Снимки позволяют сравнить, как менялась городская среда Одессы: от оформления магазинов до уличных павильонов. Реакция пользователей показывает: даже спустя годы некоторые места помнят не из-за витрин, а из-за личных историй, связанных с ними.
Как сообщал "Телеграф", архивные фотографии Львова позволяют сравнить знакомые места города в разные годы. Там, где раньше не было зданий, со временем появились части современной городской среды – это видно в архиве Львова. Этот пример помогает лучше воспринимать снимки Одессы 2010 года. В них запечатлена городская повседневность: вывески мобильного оператора UMC на здании "Шпрехера" на площади Мицкевича и другие приметы городской среды. Архивный кадр становится портретом города, потому что сохраняет детали своей эпохи.