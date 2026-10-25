Яким був Львів 20 років тому: старі трамваї, маршрутки та величезні пустирі (фото)

Такі фотографії цікаві й тим, хто не мешкав у Львові

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Восени 2006 року Львів виглядав зовсім інакше. По вулицях ходили округлі трамваї старого зразка, пасажирів возили маршрутки Iveco та Peugeot, а в автомобільному потоці переважали "Жигулі", "Ланоси", "Ниви" та "Лади". У центрі міста ще можна було побачити вивіски мобільних операторів, які наразі стали частиною історії.

У мережі опублікували кадри Львова двадцятирічної давнини. Вони дозволяють порівняти місто у 2006 році із сучасним та помітити, що за цей час зникло або змінилося до невпізнанності.

Вивіска UMC у центрі та знайомі автомобілі на дорогах

Однією з прикмет тієї епохи була вивіска мобільного оператора UMC на будівлі Шпрехера на площі Міцкевича. У середині 2000-х мобільний зв’язок в Україні активно розвивався, а назви операторів та рекламні конструкції на міських будинках стали звичною частиною повсякденного пейзажу.

Змінився і транспорт вулицями Львова. Містом ще ходили старі округлі трамваї, а пасажири щодня їздили в маршрутках Iveco і Peugeot. Серед легкових автомобілів часто зустрічалися "Жигулі", "Ланоси", "Ниви" та "Лади" – машини, які сьогодні у багатьох асоціюються із дорогами того часу.

На фото: Львів у 2006 році/Андрій Ріштун

Такі деталі добре передають атмосферу минулого. Справа не лише в архітектурі: звичні міські дрібниці теж змінюються, але поступово, і мешканці не завжди це помічають.

Як виглядав Львів у 2006 році/Андрій Ріштун

Де тепер житлові комплекси, раніше були пустирі

Зміни торкнулися і транспорту, і вигляду центральних вулиць. Показовий приклад – вулиця Вернадського. У 2006 році на місці, де зараз стоїть житловий комплекс, була величезна пустка.

За два десятиліття забудова змінила звичний вигляд окремих районів. Там, де раніше не було будівель, згодом з’явилися частини сучасного міського середовища.

Львів 20 років тому/Андрій Ріштун

Архівні кадри особливо наочно показують різницю: у різні роки одне й те саме місце може виглядати по-різному. На пустирях тепер стоять житлові будинки, а старі автомобілі та трамваї нагадують про інший етап розвитку міста.

Як виглядав Львів 20 років тому/Андрій Ріштун

Яким запам’ятався Львів у 2006 році

Осінній Львів двадцятирічної давності – це старі трамваї, маршрутки звичних моделей, безліч автомобілів вітчизняного виробництва та ще не забудовані ділянки.

Такі фотографії цікаві й тим, хто тоді не мешкав у Львові. По ним видно, як міське середовище може змінитися за порівняно короткий історичний період.

Львів у 2006 році/Андрій Ріштун

Деякі деталі минулого легко дізнатися і сьогодні: площа Міцкевича, будівля "Шпрехера" та вулиці, які, як і раніше, залишаються частиною повсякденного життя Львова. Завдяки знайомим місцям архівні кадри особливо цікаво порівнювати з колишнім виглядом.

Львів у 2006 році/Андрій Ріштун

Як повідомляв "Телеграф", у Львові перша пробна поїздка кінного трамваю відбулася 25 листопада 1879 року. Вже 3 травня 1880 року він вийшов на міські маршрути про початок руху. Перше депо кінного трамваю розташовувалося на сучасній вулиці Ярослава Мудрого. Згодом Львів став другим містом на території сучасної України та четвертим в Австро-Угорщині, де запустили електричний трамвай. Так міський транспорт перейшов від тяги кінної до електричної.