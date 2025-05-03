Моршинська вода стала дорожче на 20 гривень

Нова вартість буде з 1 червня

Вартість водопостачання невпинно росте в містах України із населенням до 100 тисяч осіб. Водоканали заявляють про збитковість, та населення проти змін. Так сталось у Моршині.

2 травня 2025 року на засіданні виконкому Моршинської міської ради затвердили рішення з 1 червня 2025 року встановити нові тарифи на воду. Централізоване водопостачання коштуватиме 49,92 грн, водовідведення 28,24 грн за кубометр. Загалом за куб води платитимуть 78,16 грн.

Рішення Моршинського виконкому

Громадська активістка Ольга Ямборко наголошує, тариф на воду у Моршині підвищили загалом на 31,3 % (на 20 грн). Вона також розповіла, що місцева громада зібрала підписи щодо проведення громадських слухань з проблеми тарифів на воду у Моршині.

Новий тариф знаходиться приблизно на тому ж рівні, що і тарифи інших невеликих міст, де вже вони зросли. В Шостці та Берегові вартість куба води трохи менше, тоді як в Каневі — майже на 10 грн вища. При цьому в обласних центрах вартість води на рівні 25 — 35 грн за куб.

Як розповідав "Телеграф", у великих містах зростання тарифу на воду стримує рішення НКРЕКП. Проте обласні центри стикаються із серйозними проблемами — у Полтаві налаштовані на введення графіків води, адже водоканал через зростання тарифів на електроенергію працює в збиток.