"Моршинська" попередила АРМА, що обраний ним управитель не зможе в законний спосіб забезпечити цього року бюджетних надходжень

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 5 травня завершило ринкові консультації щодо майбутнього вибору управителя для виробника "Моршинської" — ПрАТ "Індустріальні дистрибуційні системи" та ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар"".

Як відомо, АРМА оголосило про проведення повторного конкурсу з вибору управителя для заарештованих корпоративних прав найбільшого бренду на ринку бутельованої води.

Втім, імовірний новий управитель, обраний на новому конкурсі АРМА, неодмінно стикнеться зі складнощами, перепонами та викликами, обумовленими недосконалістю законодавства, судовою тяганиною, заборонами та іншими об’єктивними обмеженнями.

Про це заявила IDS Ukraine, до складу якої входять два зазначених підприємства: компанія опублікувала на своєму сайті повідомлення, що проінформувала АРМА про такі перешкоди офіційним листом.

Головна з них полягає в тому, що всупереч твердженням АРМА згідно із законодавством України державний бюджет зможе отримати надходження від управління корпоративними правами ПрАТ "ІДС" та ПрАТ "МЗМВ "Оскар"" не раніше весни наступного 2026 року. Окрім того, в IDS Ukraine звертають увагу на специфіку активу, який буде переданий управителю — це не самі підприємства, а виключно їхні корпоративні права. Це унеможливить для управителя забезпечення надходжень до бюджету від управління таким активом у 2025 році, адже прибутком від управління корпоративними правами є дивіденди, які виплачуються після підведення результатів діяльності лише раз на рік після його завершення.

"Відповідно до сталої практики АРМА укладає з управителями договори управлення, де передбачає щомісячні платежі управителем, при цьому самі підприємства (ПрАТ "ІДС" та ПрАТ "МЗМВ "Оскар"") не мають права чи підстав сплачувати управителю щомісячний прибуток. Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" дивіденди сплачуються після закінчення року, затвердження фінансової звітності та визначення річного прибутку", — уточнено в оприлюдненому компанією листі на адресу АРМА.

У документі сказано, що ця суперечність виникає через неузгодженість корпоративного законодавства та Закону України "Про АРМА". Тому без внесення відповідних змін до законодавства управління акціями з метою отримання щомісячного доходу для держбюджету видається неможливим.

Окрім того, вступ управителя АРМА в управління заарештованими корпоративними правами ПрАТ "ІДС" та ПрАТ "МЗМВ "Оскар"" також може бути неможливим.

"Існує достатня ймовірність, що новий управитель не зможе приступити до своїх обов’язків", — повідомила IDS Ukraine в листі до АРМА.

Як приклад наведені кейси "Аерок", де обраний АРМА управитель не встиг узятися до управління через рішення ВАКС про конфіскацію на користь держави; "Вінницяпобутхім" (ТМ "Ушастий нянь"), де договір після нетривалого управління був розірваний внаслідок рішення ВАКС за позовом Мін’юсту про конфіскацію цього активу на користь держави. Окрім того, додаткового часу потребуватиме погодження управителя АРМА для "Моршинської" в Антимонопольному комітеті, який не надав такого дозволу попередньо обраному АРМА управителю"Карпатські мінеральні води" через загрозу монополізації ринку води.

"Проведення конкурсу саме зараз позбавлене сенсу, адже держава і так зможе здійснити виплату дивідендів після конфіскації акцій за рішенням ВАКС, яке має бути ухвалено цього року, а спроби виплати дивідендів з боку управителя будуть незаконними. Ба більше, завдадуть збитків державі у вигляді неотримання частини коштів – це можуть бути мільйони чи десятки мільйонів, які управитель з суми дивідендів зарахує на власний рахунок як винагороду управителю", — попередила IDS Ukraine у своєму листі до АРМА.

Зокрема раніше IDS Ukraine пояснювала, що існує висока ймовірність втрати близько мільярда гривень з її рахунків внаслідок недбалого управління, а також ймовірність втрати вартості компанією через її заниження агенцією АРМА, що відкриє управителю шлях до розграбування компанії № 1 у галузі виробництва води.