Опалювальний сезон починається: коли в Україні увімкнуть батареї в містах і де вже дають тепло

Кінцеві терміни залежать від погодних умов та технічних можливостей

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В Україні поступово розпочинається опалювальний сезон 2026–2027 років. В одних містах тепло вже подають до лікарень, шкіл та дитячих садків, в інших комунальні служби підключають житлові будинки. У деяких регіонах точні дати наразі не оголосили.

Коли розпочнеться опалювальний сезон у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та інших містах України? У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що відомо 29 жовтня.

Коли в Україні розпочинається опалювальний сезон

Єдиної дати ввімкнення опалення для всієї країни немає. Рішення приймає місцева влада, враховуючи погоду, готовність котелень та стан тепломереж.

Один із основних орієнтирів – середньодобова температура повітря +8 °C або нижче протягом трьох днів поспіль. Установи соціальної сфери за необхідності можуть підключити до опалення раніше.

Зазвичай першими тепло отримують лікарні, пологові будинки, дитячі садки та школи. Житлові будинки підключають поступово, тому навіть після офіційного початку опалювального сезону батареї можуть потепліти не у всіх квартирах одночасно.

В яких містах України вже починають вмикати опалення

Київ. Опалювальний сезон у столиці офіційно розпочався 16 жовтня. Спочатку тепло стали подавати до лікарень, шкіл та дитячих садків – за індивідуальними заявками керівників установ. Житлові будинки підключають поетапно. За інформацією міської влади, на це може піти від семи до десяти днів, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Вінниця. З 8 жовтня тепло почали подавати до закладів соціальної сфери, зокрема до лікарень, навчальних закладів та об’єктів соціального захисту. Підключення проводять за заявками керівників. Єдину підтверджену дату початку опалення у всіх житлових будинках в опублікованих повідомленнях не називали, повідомляє комунальне підприємство "Вінницяміськтеплоенерго".

Хмельницький. З 28 жовтня у місті почали поетапно підключати опалення у житлових будинках та інших будівлях. Відповідне розпорядження міський голова підписав 27 жовтня: рішення ухвалили на тлі зниження середньодобової температури та прогнозу подальшого похолодання. Документ опубліковано на сайті Хмельницької міської ради.

Львів. Опалювальний сезон для мешканців планують розпочати 30 жовтня, повідомляє Львівська міська рада. Розпорядження Львівської обласної військової адміністрації передбачає початок сезону у територіальних громадах області з урахуванням погоди: тепло включатимуть, коли середньодобова температура становитиме +8 °C або нижче. Документ опубліковано на сайті ОВА.

Вінниця. Виконавчий комітет міської ради вирішив розпочати опалювальний сезон у житлових будинках 2 листопада. До установ соціальної сфери тепло подають за зверненнями керівників. У пологовому будинку опалення вже увімкнули, інформує Черкаська міська рада.

Опалювальний сезон в Україні. Інфографіка: "Телеграф" / ШІ

Де опалення планують включити у листопаді

Вінниця. З 26 жовтня опалювальний сезон розпочали у закладах соціальної сфери. Житлові будинки планували підключати з 1 листопада, повідомляє Житомирська міська рада. Фактичні терміни подачі тепла можуть залежати від погоди та готовності систем.

Івано-Франківськ. Тепло подають до лікарень та пологового будинку, дитячі садки підключають поступово. Опалення у житлових будинках орієнтовно планують увімкнути 1–2 листопада. Дату можуть змінити залежно від погоди та технічної готовності систем. Оновлення публікує Івано-Франківська міська рада.

Харків. Регіональна влада повідомляла, що опалювальний сезон планують розпочати не раніше 1 листопада. Рішення залежатиме від стану комунальних мереж та середньодобової температури. Підтверджену дату підключення всіх житлових будинків Харкова поки що не оголосили, повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

Кременчук. Опалювальний сезон стартує з 1 листопада. Тепло подаватимуть поступово, тому процес затягнеться. Через такі складнощі школи на тиждень перейдуть на дистанційну роботу. Про це сказав міський голова Віталій Малецький.

Дніпро. 1 листопада заплановано початок запуску об’єктів теплопостачання.

Запоріжжя. Опалювальний сезон планують розпочати у понеділок, 2 листопада. Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семикін.

Одеса. Запуск котелень планується орієнтовно через півтора-два тижні. Таким чином, тепло у квартирах може з’явитися приблизно 9 листопада.

Луцьк. Опалювальний сезон розпочнеться, коли середньодобова температура повітря триматиметься на рівні +8 °C або нижче за три дні поспіль. Спочатку тепло мають подати до медичних, дитячих та навчальних закладів, повідомляє Луцька міська рада.

Чернівці. З 20 жовтня опалення почали включати до закладів соціальної сфери, які можуть отримувати тепло автономно. В опублікованих повідомленнях не було жодної підтвердженої дати підключення всіх житлових будинків. Це питання вирішуватимуть з урахуванням температури та подальшого похолодання. Офіційні поновлення публікує Чернівецька міська рада.

Когда в містах появится отопление. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Чому опалення включають не одночасно

Терміни підключення можуть різнитися навіть у межах міста. Після запуску котелень комунальним службам потрібен час, щоб заповнити та перевірити мережі, відрегулювати подачу теплоносія та підключити окремі будівлі.

На роботу систем теплопостачання в умовах війни також можуть впливати пошкодження енергетичної інфраструктури та перебої з електрикою.

Тому оголошена дата початку опалювального сезону не завжди означає, що тепло з’явиться у всіх квартирах того ж дня. Жителям варто стежити за повідомленнями місцевої влади та своїх керуючих компаній.

Як повідомляв "Телеграф", опалення починають включати, коли середньодобова температура тримається на рівні +8 °C або нижче за три дні поспіль. Тому терміни залежить від погоди, а чи не від єдиної дати, встановленої нормативним орієнтиром. Установи соціальної сфери можуть підключати до опалення раніше. У Вінниці тепло почали подавати 8 жовтня, а у Києві станом на 23 жовтня воно надійшло до 49 лікарень, 153 дитячих садків та 23 школи. Тому запуск опалення в одному місті або в будинках певного типу не означає, що батареї одночасно увімкнуть всюди.