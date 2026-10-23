Замість опалення – шлак і сморід: що постачали державним установам під виглядом вугілля

Постачальники привозили неякісне паливо до виправних колоній

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Замість висококалорійного вугілля, за яке держава сплачувала мільйони гривень, котельні дитячих інтернатів, лікарень та виправних закладів отримували речовину, яка лише віддалено нагадувала паливо. За цією схемою стояв цілий "вугільний синдикат" із п'яти пов'язаних між собою компаній, які імітували конкуренцію на Prozorro під керівництвом спільних бенефіціарів.

Замість обігріву приміщень у критичний зимовий період це "вугілля" просто згасало, видавало задушливий сморід, забивало шлаком топки та виводило з ладу дороге опалювальне обладнання, змушуючи установи в екстреному порядку розривати контракти та шукати нових постачальників.

Детальніше, як працює схема та хто в ній засвітився, за посиланням: Земля замість вугілля для лікарень і дитячих інтернатів: як ділки отримують мільйони з бюджету

"Телеграф" отримав відповіді від кількох установ, що підпорядковані Департаменту з питань виконання покарань Мін’юсту, з яких випливають основні проблеми: неякісне паливо, юридичні проблеми та вимушений пошук нових постачальників.

"Вугілля" з землі та каміння

Постачальники суттєво відхилились від держстандартів та замість палива привезли суміш з землі та каміння. При аналізі виявляли зашкалюючу зольність, надмірну вологість, низький вихід летких речовин. Така суміш не дає тепла, а тільки забиває шлаком обладнання. Експертизи у межах кримінального провадження № 12020210000000481 підтвердили – паливо не відповідає держстандартам.

Масові відмови від товару

Товар був настільки низької якості, що його або відмовлялись приймати, або після першої ж партії розривали договори. Та іноді це не допомагало. Наприклад у ДУ "Старобабанівська виправна колонія (№92)" повідомили, що в 2023 році після першого ж постачання від ПП "Нафтоагросервіс" контрольне спалювання показало низьку якість, був складений акт невідповідності та розірваний договір. Наступний переможець – ТОВ "Промтопресурс" – взагалі не поставив жодної тонни. У ДУ "Снігурівська виправна колонія (№5)" не прийняли вугілля від ТОВ "Ресурси Батьківщини", бо воно навіть візуально не відповідало вимоги.

У Снігурівській колонії не прийняли вугілля через низку якість

Та сама фірма у випадку з ДУ "Маневицька виправна колонія (№42)" взагалі просто зникла з радарів.

Постачальник перестав відповідати Маневицький колонії

"Дискримінація" постачальників

Коли замовники намагались ще на етапі тендерів отримати сертифікат якості від шахти, фірми синдикату скаржились у АМКУ на "дискримінацію". ДУ "Кам'янська виправна колонія (№101)" прямо застерігала АМКУ: через неякісне паливо заклад може залишитися без тепла взимку. У колонії відкрито заявили, що фірма "Гірничий ресурс" намагається продати їм звичайне сміття від "Енерго Восток Антрацит" та пов'язаних із ним компаній.

У Кам'янській колонії звернули увагу на наслідки використання неякісного вугілля​

Якщо замовники не хотіли приймати дивну суміш, організатори вдавались до інших способів: тиску та підкупу. У ДУ "Петрівська виправна колонія (№49)" задокументували такий випадок. За ним є кримінальне провадження.

У Петрівській колонії підтвердили факт хабаря

Заступника начальника колонії затримали під час отримання хабаря у розмірі 205 тис. грн – гроші передавав особисто організатор схеми. У таку суму оцінили безперешкодне отримання закладом сурогатного палива та підпис документів.

Раніше "Телеграф" розповідав про гучну справу підставного директора ("фунта"), на якого в реєстрах було зареєстровано 558 компаній. Реальні організатори тіньових схем уникають відповідальності, тоді як суди карають лише номінальних керівників