Вбивця Фаріон Зінченко може вийти на свободу вже через 5 років: як таке можливо

Захист готує апеляції

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В’ячеславу Зінченку, засудженому до довічного ув’язнення за вбивство Ірини Фаріон, навіть за найкращого розвитку подій доведеться провести у в’язниці ще щонайменше 4–5 років. Так вважає психологиня, голова громадської організації "Союз Золотого віку України" Яна Баранова, яка зустрілася з ним у Львівському СІЗО.

Про перспективи перегляду покарання Баранова розповіла в інтерв’ю "Українським новинам". Вона прийшла до Зінченка, щоб оцінити його психологічний стан і поговорити про майбутнє.

Що Баранова сказала про чотири-п’ять років

Психологиню запитали про фотографії із зустрічі, на яких Зінченко має життєрадісний вигляд і сміється. Баранова відповіла, що хотіла трохи підняти йому настрій, але під час розмови нагадала і про тривале перебування за ґратами.

Зустріч із засудженим стала приводом обговорити оскарження довічного вироку

"Навіть за найкращого розвитку подій йому ще доведеться провести у в’язниці щонайменше чотири-п’ять років. Попереду апеляція, касаційний розгляд у Верховному Суді – це тривалий процес. Найгірший сценарій – якщо довічне покарання залишиться чинним. Але навіть тоді є механізм, який дає змогу згодом просити про його заміну на строкове покарання", – сказала Баранова.

1 жовтня 2026 року суд у Львові засудив Зінченка до довічного ув’язнення за вбивство мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. За словами Баранової, він спокійно сприйняв вирок: адвокати заздалегідь попереджали його, що суд першої інстанції може ухвалити таке рішення.

Адвокат Зінченка Лариса Криворучко підтвердила, що захист готує апеляцію. Вона вважає його невинуватим і заявляє про порушення під час розслідування та судового розгляду. Серед подальших кроків адвокат називає касаційне оскарження та звернення до Європейського суду з прав людини.

Як довічне ув’язнення можуть замінити строковим покаранням

Баранова розповіла і про окремий варіант: замінити довічне покарання позбавленням волі на певний строк. Згідно зі статтею 82 Кримінального кодексу України, просити про таку заміну можна після фактичного відбуття щонайменше 15 років. Суд має право призначити від 15 до 20 років позбавлення волі. Строк почнуть обчислювати з дня заміни покарання.

За словами Баранової, процедура починається в установі: адміністрація оцінює поведінку ув’язненого, заохочення та стягнення, а потім готує рекомендацію. Після цього документи розглядає суд і ухвалює остаточне рішення.

"Якщо суд замінить довічне покарання на 15 років позбавлення волі, людина згодом може претендувати на умовно-дострокове звільнення. За загальним розрахунком, ідеться про можливість після відбуття відповідної частини строку – приблизно 11 років і 7 місяців", – пояснила Яна Баранова.

За її розрахунками, у такому разі загальний строк ув’язнення становитиме близько 26 років і 7 місяців від початку відбування покарання. Підсумок залежить від рішення суду та проходження всіх передбачених процедур.

Як повідомляв "Телеграф", Зінченко захоплювався футболом і збирався вступити до лав ЗСУ. Батько засудженого захищає Україну на передовій.