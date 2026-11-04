Убийца Фарион Зинченко может выйти на свободу уже через 5 лет: как это возможно

Защита готовит апелляции

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Вячеславу Зинченко, приговоренному к пожизненному заключению за убийство Ирины Фарион, даже при наилучшем развитии событий предстоит провести в тюрьме еще как минимум 4–5 лет. Так считает психолог, глава общественной организации "Союз Золотого века Украины" Яна Баранова, которая встретилась с ним во Львовском СИЗО.

О перспективах пересмотра наказания Баранова рассказала в интервью "Украинским новостям". Она пришла к Зинченко, чтобы оценить его психологическое состояние и поговорить о будущем.

Что Баранова сказала о четырех-пяти годах

Психолога спросили о фотографиях со встречи, на которых Зинченко выглядит жизнерадостным и смеется. Баранова ответила, что хотела немного поднять ему настроение, но во время разговора напомнила и о долгом пребывании за решеткой.

Встреча с осужденным стала поводом обсудить обжалование пожизненного приговора

"Даже при наилучшем развитии событий ему еще придется провести в тюрьме как минимум четыре-пять лет. Впереди апелляция, кассационное рассмотрение в Верховном Суде – это длительный процесс. Худший сценарий – если пожизненное наказание останется в силе. Но даже тогда существует механизм, который позволяет впоследствии просить о его замене на срочное наказание", – сказала Баранова.

1 октября 2026 года суд во Львове приговорил Зинченко к пожизненному заключению за убийство языковеда и бывшего народного депутата Ирины Фарион. По словам Барановой, он спокойно воспринял приговор: адвокаты заранее предупреждали его, что суд первой инстанции может вынести такое решение.

Адвокат Зинченко Лариса Криворучко подтвердила, что защита готовит апелляцию. Она считает его невиновным и заявляет о нарушениях во время расследования и судебного разбирательства. Среди дальнейших шагов адвокат называет кассационное обжалование и обращение в Европейский суд по правам человека.

Как пожизненное заключение могут заменить сроком

Баранова рассказала и об отдельном варианте: заменить пожизненное наказание лишением свободы на определенный срок. Согласно статье 82 Уголовного кодекса Украины, просить о такой замене можно после фактического отбытия не менее 15 лет. Суд вправе назначить от 15 до 20 лет лишения свободы. Срок начнут исчислять со дня замены наказания.

По словам Барановой, процедура начинается в учреждении: администрация оценивает поведение заключенного, поощрения и взыскания, а затем готовит рекомендацию. После этого документы рассматривает суд и принимает окончательное решение.

"Если суд заменяет пожизненное наказание на 15 лет лишения свободы, человек впоследствии может претендовать на условно-досрочное освобождение. По общему расчету, речь идет о возможности после отбытия соответствующей части срока – примерно 11 лет и 7 месяцев", – пояснила Яна Баранова.

По ее расчетам, в таком случае общий срок заключения составит около 26 лет и 7 месяцев с начала отбывания наказания. Итог зависит от решения суда и прохождения всех предусмотренных процедур.

Как сообщал "Телеграф", Зинченко увлекался футболом и собирался вступить в ряды ВСУ. Отец осужденного защищает Украину на передовой.