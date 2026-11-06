Снег уже засыпает Карпаты, а вскоре доберется до других регионов: когда ждать зиму

Ночная температура будет опускаться до 5° мороза

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Уже не иней в высокогорье, а настоящий снегопад. Первый снег выпал в Тухле в Стрыйском районе, неподалеку от Славска, а также идет снег в Татарове и Буковеле. В ночь на 7 ноября небольшой снег и мокрый снег прогнозируют в большинстве областей Украины, кроме западных.

Укргидрометцентр утверждает: в ночь на 7 ноября небольшой снег и мокрый снег пройдут в Украине, кроме западных областей. Днем такие осадки прогнозируют в центральных, южных и восточных регионах. На отдельных участках дорог будет образовываться гололедица.

"Температура ночью от 2° тепла до 5° мороза, днем 0–7° тепла", – сообщил Укргидрометцентр в прогнозе на 7–9 ноября. В Сумской области, по свидетельствам очевидцев, снег с дождем идет еще с 5 ноября.

В высокогорье Карпат зимняя погода установилась раньше

До нынешнего снегопада зимние условия уже охватили более высогорные участки Карпат.

Снег в Татарове и Буковеле

Снег укрыл Поп Иван Черногорский и Драгобрат. На высоте более 1300 метров он лежал на крышах, ветвях елей и горных склонах, тогда как ниже на открытых участках еще проглядывала трава. 3 ноября спасатели призвали туристов отложить походы в высокогорье: мороз, ветер и ограниченная видимость затрудняли передвижение и ориентирование на местности.

В этом году снег в Карпатах фиксировали уже 22 сентября и 16–17 октября. А 26 октября на Драгобрате образовался снежный покров толщиной примерно 3–5 см.

Как сообщал "Телеграф", синоптики прогнозировали, что похолодание до минусовых температур должно было начаться уже с 7 ноября. Сильные морозы, если и будут, продлятся недолго. Синоптик Наталка Диденко прогнозирует потепление на 15–16 ноября.