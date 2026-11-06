ЦПК збрехав щодо хабара генералу СБУ Дуці, а в Нацполіції нагадали про ліквідацію мережі магазинів "Хімпрому", — ЗМІ

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Колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслав Броневицький звинуватив Центр протидії корупції у спотворенні інформації про нібито передання генералу СБУ Сергію Дуці хабара на суму близько трьох мільйонів доларів.

Водночас заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов спростував озвучені в операції "Карфаген" дані при нібито "кришування" мережі магазинів "Хімпром" U420.

Так, Броневицький у своєму Тelegram-каналі звернув увагу на публікацію ЦПК, у якій із посиланням на виступ керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова активісти повідомляють про нібито передання генералу СБУ Сергію Дуці чотирьох криптогаманців від Андрія Осіпова (Кримінал). Кошти на них наближені до НАБУ активісти назвали хабарем за сприяння у знятті арешту з активів "Хімпрому" через Офіс генерального прокурора. Експрокурор заявив, що такі заяви ЦПК є "відвертою брехнею та маніпуляцією".

"Ніхто нікому хабар не передавав, принаймні цього в матеріалах справи не зафіксовано. Абакумов в ефірі УП.чат про це взагалі не говорив, кожен може прослухати цей ефір і переконатись", — написав Броневицький.

Броневицький також зазначив, що після затримання "Кримінала" в липні питання скасування арешту так і залишилося невирішеним, тож мови про хабарі не було.

Окремо експрокурор звернув увагу на кваліфікацію підозри. В офіційному повідомленні НАБУ від 5 листопада⁠ щодо першого заступника начальника одного з департаментів СБУ (Сергій Дука) зазначено ч. 3 ст. 255 КК України — участь у злочинній організації з використанням службового становища. Статті 368, яка стосується прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (хабар), щодо цього посадовця в повідомленні немає.

Тим часом заступник голови Нацполіції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов розкритикував наведені НАБУ та САП дані щодо мережі магазинів U420 та нібито їх "кришування".

"З відео НАБУ та САП суспільство зрозуміло тезу — "Нацполіція причетна до кришування наркоторгівлі". Це неприпустимо", — заявив він⁠.

За словами Нєбитова, оприлюднені розмови про підкуп представників Національної поліції та прокуратури щодо збереження роботи магазинів U420 відбувалися з вересня 2025-го до квітня 2026 року — саме тоді поліція документувала діяльність угруповання. Він стверджує, що обговорювані плани домогтися невилучення товару та уникнути повідомлень про підозру працівникам мережі не були реалізовані.

У квітні Національна поліція та Офіс Генпрокурора ліквідували всі 105 магазинів U420. Тоді ж оприлюднили дані публічно.