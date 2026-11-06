ЦПК солгал о взятке генералу СБУ Дуке, а в Нацполиции напомнили о ликвидации сети магазинов "Химпром", — СМИ

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Бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий обвинил Центр противодействия коррупции в искажении информации о якобы передаче генералу СБУ Сергею Дуке взятки на сумму около трех миллионов долларов.

В то же время заместитель главы Национальной полиции Андрей Небитов опроверг озвученные в операции "Карфаген" данные о якобы "крышевании" сети магазинов "Химпром" U420.

Так, Броневицкий в своём Telegram-канале обратил внимание на публикацию ЦПК, в которой со ссылкой на выступление руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Абакумова активисты сообщают о якобы передаче генералу СБУ Сергею Дуке четырёх криптокошельков от Андрея Осипова (Криминал). Средства на них приближенные к НАБУ активисты назвали взяткой за содействие в снятии ареста с активов "Химпрома" через Офис генерального прокурора. Экс-прокурор заявил, что такие заявления ЦПК являются "откровенной ложью и манипуляцией".

"Никто никому взятку не передавал, по крайней мере, этого в материалах дела не зафиксировано. Абакумов в эфире УП.чат об этом вообще не говорил, каждый может прослушать этот эфир и убедиться в этом", — написал Броневицкий.

Он также отметил, что после задержания "Криминала" в июле вопрос об отмене ареста так и остался нерешенным, поэтому речи о взятках не шло.

Отдельно экс-прокурор обратил внимание на квалификацию подозрения. В официальном сообщении НАБУ от 5 ноября⁠ в отношении первого заместителя начальника одного из департаментов СБУ (Сергей Дука) указана ч. 3 ст. 255 УК Украины — участие в преступной организации с использованием служебного положения. Статья 368, касающаяся принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (взятки), в отношении этого должностного лица в сообщении отсутствует.

Между тем заместитель главы Нацполиции, начальник криминальной полиции Андрей Небитов раскритиковал приведенные НАБУ и САП данные о сети магазинов U420 и якобы их "крышевании".

"Из видео НАБУ и САП общество поняло следующий тезис: "Нацполиция причастна к крышеванию наркоторговли". Это недопустимо", — заявил он⁠.

По словам Небитова, обнародованные разговоры о подкупе представителей Национальной полиции и прокуратуры с целью сохранения работы магазинов U420 происходили с сентября 2025 года по апрель 2026 года — именно тогда полиция документировала деятельность группировки.

Он утверждает, что обсуждавшиеся планы по предотвращению изъятия товара и избежанию предъявления подозрений сотрудникам сети не были реализованы.

В апреле Национальная полиция и Офис генерального прокурора закрыли все 105 магазинов U420. Тогда же эти данные были обнародованы.