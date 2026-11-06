Кришка пляшки заважає пити: як відсунути її, не відриваючи кріплення

Надмірне натягування пластикової перемички здатне пошкодити її навіть після вдалої першої спроби

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Закріплену на пластиковій пляшці кришку можна відвести від отвору, щоб вона не торкалася обличчя під час пиття. Для цього достатньо змінити її положення, але спосіб залежить від конструкції кріплення.

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Простий прийом, який поширився в соцмережах, описує Egészségkalauz. Він не потребує інструментів: гнучку перемичку обережно переводять навколо шийки пляшки.

Як перемістити кришку вбік

Спершу перевірте найпростіший варіант – повністю відхиліть відкручену кришку вбік. У деяких пляшок передбачене стійке бокове положення: кришка фіксується далі від отвору й не відкидається назад. Такий спосіб не потребує натягування чи зміщення пластикового кріплення.

Якщо конструкція інша, спробуйте прийом із переміщенням. Відкрутіть кришку звичайним способом, залишивши перемичку цілою, обережно відведіть її вбік і переведіть гнучке з’єднання навколо шийки. Якщо будова пляшки це дозволяє, кришка опиниться з протилежного боку від отвору та не заважатиме пити чи наливати напій у склянку.

Виробники використовують різні кріплення: одні легко згинаються, інші значно жорсткіші. Якщо пластик сильно натягується або кришка рухається лише зі значним зусиллям, припиніть спробу. Тонка перемичка здатна тріснути, а під час наступного використання – остаточно розірватися.

Передбачене виробником бокове положення найменше навантажує пластикове кріплення Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чому кришка іноді погано закручується

Після пиття поверніть кришку в початкове положення. Натягнута перемичка іноді тягне її вбік, через що вона стоїть навскіс і не потрапляє на різьбу. Спроба закрутити її силою призводить до перекосу та негерметичного закривання.

Щоб уникнути цього, розташуйте кришку безпосередньо над отвором пляшки й почніть закручувати без натиску. Відчувши опір, послабте її та вирівняйте ще раз. Перед тим як покласти пляшку в сумку, перевірте щільність закривання: напій здатен витікати навіть тоді, коли на перший погляд усе закручено.

Навіщо кришку залишають прикріпленою

Таке кріплення запровадили з екологічною метою. Правила Європейського Союзу передбачають, що кришки відповідних паковань для напоїв мають залишатися з’єднаними з ними під час звичайного використання. Це допомагає зменшити кількість дрібного пластикового сміття, яке потрапляє в довкілля.

Маленьку кришку легко загубити або викинути окремо від пляшки. З’єднання має допомогти обом частинам разом потрапити до системи збирання відходів, а відтак – на перероблення. Відривання перемички повертає ризик, що кришка загубиться й залишиться в природі.

Міцність кріплення не означає, що його можна безмежно згинати чи розтягувати. Найменше навантаження на пластик дає передбачене виробником бокове положення, якщо воно є в конкретної пляшки.

Кришки, прикріплені до пляшок, мають разом потрапляти на перероблення Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Раніше "Телеграф" також розповідав, як пластикові кришки можна використати в побуті та які корисні речі з них зробити власноруч.