"Зібрались колишні": нові продукти з "Сільпо" стали мемом (фото)

Ціна за упаковку становить майже 80 грн

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У супермаркетах "Сільпо" з'явились унікальні паперові серветки. Їхній дизайн вже розвеселив українців та стали мемами

Як розповіли користувачі у Threads, нещодавно в "Сільпо" з'явились нові серветки. Вони увійшли в колекцію "Потойбіччя".

Саме особливий дизайн серветок і розвеселив українців. Адже на коробках зображено не тільки сміливі картинки, а й назви. Серія "Потойбіччя" наразі нараховує три види серветок: рожеві "Сирун", жовті "Шмаркач" та сині "Плакса".

Серветки "Плакса", "Шмаркач", " Сирун"

Серветки з кумедним дизайном з'явились наприкінці жовтня і тоді вони коштували 59 грн за упаковку — 80 шт. Наразі ж ціна зросла до 76,49 грн. Серветки з серії "Потойбіччя" двошарові, білі, у невеликих картонних квадратних коробках.

Ціни на серветки "Плакса", "Шмаркач", " Сирун"

Українці оцінили цей дизайн та почали скуповувати серветки. Вже навіть з'явились тематичні меми з серветками "Хтивун" та жартами про колишніх. У мережі пишуть:

"Сільпо", у мене є ще кілька ідей як назвати серветки, я впевнений всім сподобається.

Серветки під настрій.

Ну це топ. Бачили які серветки зробили Сільпо ? Яку б обрали для себе ?

Ситуації бувають різні, краще мати всі три.

Сирунів розібрали на раз-два, безсовісні.

Нагадаємо, що у "Сільпо" продають хліб у формі котячої мордочки під назвою "Мур-тостики". За 400 грамів треба віддати 99 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, де можна придбати культовий торт "Іній" та що в ньому особливого.