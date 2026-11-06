Київщину несподівано накрив сніг: чи чекати зимової казки в Києві (прогноз)

Скільки ще сніжитиме в Києві та якою буде погода

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У Києві пішов перший сніг. Відео зимових опадів почали публікувати в Telegram-каналах. Раніше перші сніжинки також помітили в Бориспільському районі Київської області.

Чи посилиться снігопад у столиці, чи встигне утворитися сніговий покрив та якою буде погода найближчими днями? "Телеграф" проаналізував прогнози метеорологічних сервісів Weather.com та Ventusky.

Перший сніг на Бориспільщині. Фото: Київський двіж/Telegram

Якою буде погода в Києві найближчими днями

За прогнозом Weather.com, найближчий тиждень у столиці буде прохолодним, однак температура повітря переважно залишатиметься плюсовою.

У ніч проти 7 листопада стовпчики термометрів опустяться до 0 °C, а вдень повітря прогріється до +7 °C. У суботу, 7 листопада, очікується від -1 до +4 °C.

У неділю, 8 листопада, температура становитиме від +2 до +5 °C. 9 листопада, прогнозують близько 0 °C уночі та до +6 °C вдень.

10 листопада, повітря прогріється до +6 °C, а вночі температура становитиме близько +3 °C. У середу, 11 листопада, очікується від +2 до +6 °C. При цьому ймовірність дощу становить 72%.

12 листопада, температура коливатиметься в межах +4…+6 °C, а в п'ятницю, 13 листопада, може потеплішати до +9 °C.

Прогноз на 7-13 листопада згідно Weather.com

Чи затримається перший сніг у Києві

За картою опадів метеорологічного сервісу Ventusky, найближчими днями зона опадів проходитиме через частину Київської області.

Втім, розраховувати на тривалі опади або сніговий покрив поки не варто.

Карта опадів Ventusky

Прогноз Weather.com показує, що протягом найближчого тижня температура повітря вдень становитиме від +4 до +9 °C, а вночі переважно триматиметься близько 0 °C або вище. За таких умов опади очікуються переважно у вигляді дощу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що сніг уже засипає Карпати, а невдовзі дійде до інших регіонів.