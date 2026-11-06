Центральная власть провалила защиту энергоинфраструктуры в области, которая питает Киев, поэтому столица без света, - нардеп

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Подстанции в Киевской области, которые снабжают столицу электроэнергией, не были защищены даже от ударов шахедами, не говоря о баллистике. Это прямая ответственность центральной власти. Об этом заявила депутат Верховной Рады Виктория Сюмар.

"Вопрос в том – какую защиту действительно построили на подстанциях? Значительную часть из них поразили не баллистикой, а шахедами, в том числе реактивными. От такой угрозы защититься можно. Но защиты не было. И этот вопрос нужно задавать не выбранной власти столицы, а назначенцам на местах. И в министерствах. В ноябре, когда вся страна ждала ударов по энергетике, подстанции в области не имели прикрытия даже от шахедов, то есть второго уровня защиты, а иногда и первого уровня, не было. А строительство защиты третьего уровня, в которое вложили огромные ресурсы, вообще просто заморозили", – заявила Виктория Сюмар.

По словам нардепа, чтобы изменить ситуацию, нужно ПВО и максимальная поддержка энергетиков и коммунальщиков.

Чтобы ситуация изменилась, стране нужны три вещи. Первая – ПВО. Вторая – максимальная поддержка энергетиков и работников коммунальных служб. Третья — профессиональное управление энергетикой, которое планирует ее защиту заранее и имеет основы стратегического видения", — отметила нардеп.

Она подчеркнула, что кроме провала защиты энергетической инфраструктуры центральная власть саботировала План стойкости Киева.

"Отдельный вопрос — план стойкости Киева, который центральная власть полгода не утверждала, пока все остальные регионы уже работали по своим и получали средства. Знаете кто получил меньше всего от государства? Правильно, Киев. И это одна из причин, почему в Киеве не были построены весомые объемы маневренной генерации. Но об этом напишу детальнее, потому что это нужно для решений, которые должны быть немедленно приняты. Потому что от споров киевлянам не легче. Людям нужен результат, а достичь его сегодня можно только совместной работой с серьезным привлечением партнеров", — подчеркнула Сюмар.

Ранее экс-советник министра обороны Сергей Стерненко показал защитные сооружения на подстанциях в Киевской области и рассказал, почему столица сидит без света. По его словам, областная военная администрация освоила миллиарды гривен на подставные фирмы без тендеров, которые должны были обустроить защиту, но они ничего так и не построили.