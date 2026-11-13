Дука заговорил о политическом давлении и утечке материалов НАБУ: генерал СБУ хочет расследования ВСК

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Генерал СБУ Сергей Дука после выхода из СИЗО заявил о политическом вмешательстве в расследование в отношении сотрудников НАБУ, утечки служебных материалов и призвал Верховную Раду создать временную следственную комиссию для проверки деятельности НАБУ и САП. Свое задержание он назвал местью.

"Было указание высшего политического руководства государства не реализовывать материалы по сотрудникам НАБУ. Я могу это доказать. Мое задержание является местью руководителей антикоррупционных органов за документирование сотрудников НАБУ и их коррупционных преступлений", — заявил Дука.

По словам генерала, во время первого этапа операции "Карфаген" детективы НАБУ изъяли из кабинета первого заместителя Генерального прокурора Украины Марии Вдовиченко документы о сотрудниках НАБУ и лицах, приближенных к руководству антикоррупционных органов. Дука утверждает, что впоследствии эти материалы были слиты и заявляют о наличии доказательств.

Также генерал обратился к народным депутатам с требованием создать временную следственную комиссию по проверке вероятных коррупционных преступлений в НАБУ и САП.

"Я прошу парламентариев создать ВСК и исследовать в установленном законом порядке деятельность НАБУ и САП и их подчиненных по совершению коррупционных преступлений, которые были нами задокументированы. Я дам все показания", — подчеркнул он.

"В то время, когда руководство государства летит на сверхтяжелые для нашей страны переговоры, сотрудники антикоррупционных органов проводят так называемые "суперреализации", которые ничем не заканчиваются, но подрывают нашу переговорную позицию и заставляют идти на уступки нашей территориальной целостности и суверенитета", — заявил генерал.