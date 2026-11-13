Бронювання від мобілізації під питанням. Кого торкнеться перегляд критеріїв критичності

Для отримання та продовження статусу роботодавцям доведеться обґрунтувати наслідки зупинки роботи

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Чоловіки, які працюють на критично важливих підприємствах, не втрачають бронювання автоматично після перегляду критеріїв. В Україні статусу позбудуться компанії, які отримали його на підставах, що втратили чинність. Але сам перегляд не означає, що бронювання скасують для всіх їхніх працівників.

Міністерство економіки та довкілля України роз’яснило зміни, які Кабінет міністрів ухвалив 23 жовтня 2026 року. Вони покликані зберегти фахівців, необхідних для безперебійної роботи підприємств, від яких залежать обороноздатність, економіка та життєзабезпечення населення.

Які підприємства втратять статус критично важливих

Статусу позбудуться компанії, які отримали його за критеріями, виключеними під час оновлення правил. Вони зможуть одразу подати нову заявку на інших чинних підставах.

Інші рішення про критичність діятимуть до завершення встановленого строку, пояснює Американська торгівельна палата в Україні. Це стосується підприємств, підстави для отримання статусу яких не змінилися. Їм не потрібно заново проходити процедуру лише через перегляд критеріїв.

Що потрібно для отримання та підтвердження статусу

Якщо критерії не змінилися, підприємства подають документи до центральних органів виконавчої влади та обласних військових адміністрацій у звичайному порядку – за два-три місяці до завершення строку критичності. Тепер для отримання або планового продовження статусу недостатньо відповідати базовим фінансовим або галузевим показникам, повідомило Мінекономіки 12 листопада 2026 року.

"Роботодавець надає обґрунтування, що зупинка діяльності підприємства завдасть шкоди обороноздатності держави, або життєзабезпеченню населення, або роботі об’єктів критичної інфраструктури, або макрофінансовій стійкості держави", – пояснили в Мінекономіки.

Друга обов’язкова умова – підприємство має працювати в одній із 13 визначених критичних сфер. До переліку входять оборонно-промисловий і паливно-енергетичний комплекси, аварійно-рятувальні служби, видобувна та переробна промисловість, будівництво, агровиробництво та продовольча безпека, транспорт і логістика, ІТ, зв’язок, банківська діяльність, охорона здоров’я та роздрібна торгівля.

Розширити перелік можна за поданням профільного центрального органу виконавчої влади, погодженим із Координаційним центром.

Щоб підтвердити критичність, підприємство має працювати в одній із 13 визначених сфер Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Коли почнуть діяти нові критерії та кому продовжать статус

Станом на 12 листопада 2026 року галузеві критерії переглянули 90% державних органів, зокрема всі міністерства та обласні військові адміністрації. Координаційний центр погодив їх на двох засіданнях – у встановлений десятиденний строк. Решті органів запропонували доопрацювати критерії та направити їх на повторний розгляд.

Тепер державні органи та Міністерство юстиції мають зареєструвати відповідні акти. На це відведено до п’яти робочих днів. Критерії набудуть чинності після реєстрації.

Для перехідного періоду підготували проєкт акта про автоматичне продовження статусу критично важливих підприємств, строк дії якого закінчується в листопаді–грудні 2026 року. Проєкт передбачає збереження статусу до 1 лютого 2027 року, щоб бізнес міг безперебійно працювати під час переходу на оновлені правила.

У роз’ясненні від 12 листопада це продовження названо змістом підготовленого проєкту. Йдеться про строк критичності підприємств, а не про оголошене автоматичне продовження особистого бронювання працівників.

Як повідомляв "Телеграф", для окремих критично важливих підприємств в енергетиці та оборонно-промисловому комплексі загальну межу бронювання знизять зі 100% до 95%.