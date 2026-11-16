Путін особисто відкривав його за кермом КАМАЗа: хто побудував Кримський міст і скільки це коштувало

За транспортним переходом через Керченську протоку стоять мільярдні контракти та міжнародні санкції

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Кримський міст збудував "Стройгазмонтаж" олігарха Аркадія Ротенберга, а автомобільний рух ним відкрили 16 травня 2018 року. Президент Росії Володимир Путін представляв переправу до окупованого Криму як здійснення історичної мрії – і на відкритті особисто сів за кермо вантажівки.

"Телеграф" розповість, хто отримав замовлення на міст, скільки коштувало будівництво та яке значення йому надає Кремль.

Кому дісталося будівництво та скільки витратили

Доручення Міністерству транспорту Росії щодо спорудження мосту Путін дав 19 березня 2014 року, після окупації Криму. У січні 2015-го затвердили концепцію переходу та призначили генерального підрядника – компанію наближеного до нього Ротенберга.

Державним замовником стало Управління федеральних автомобільних шляхів "Тамань" Федерального дорожнього агентства. Проєктування доручили "Інституту Гіпростроймост-Санкт-Петербург", а для керування будівництвом у 2015 році створили компанію "СГМ-Мост".

Субпідрядником був "Мостотрест" Ротенберга: контракт на зведення опор і прольотів становив 97 мільярдів рублів. Загальна вартість проєкту сягнула не менше 223 мільярдів рублів, а з автомобільними та залізничними підходами Росія витратила понад 300 мільярдів рублів.

Як відкривали автомобільну та залізничну частини

Будівництво автомобільної частини завершили 15 травня 2018 року – за день до початку руху. На церемонії Путін керував "КамАЗом", а поруч із ним у кабіні сидів генеральний директор "СГМ-Мост" Олександр Островський.

Путін називав будівництво переправи дивом і здійсненням мрії кількох поколінь

Із залізничною частиною було кілька етапів. Будівництво завершили у грудні 2019 року. 23 грудня Володимир Путін взяв участь у церемонії запуску пасажирських поїздів, а регулярний пасажирський рух розпочався 25 грудня. Вантажні поїзди почали курсувати мостом 30 червня 2020 року.

Після введення в експлуатацію залізнична частина мосту стала частиною інфраструктури Кримської залізниці. Міст передали на баланс Кримської залізниці задля уникнення міжнародних санкцій проти компанії "Російські залізниці".

Загальна довжина переходу – 19 кілометрів. Він сполучає Керченський і Таманський півострови через острів Тузла та Тузлинську косу. Висота зводів над водою становить 35 метрів: під ними не проходять судна класу Panamax, які використовували для перевезень до українських портів Азовського моря та з них.

Чому Путін називав міст історичним досягненням

На відкритті російський президент говорив про переправу як про задум, який не вдавалося втілити протягом кількох історичних епох. Завершення будівництва він назвав дивом, пов’язавши його з прагненнями ще царських часів.

"Історичним – тому що в різні історичні епохи, ще за царя-батюшки люди мріяли про те, щоб побудувати цей міст, потім повернулися до цього в 30-ті роки минулого століття, в 40-ві, в 50-ті, і ось, нарешті, завдяки вашій праці, вашому таланту цей проєкт, це диво сталося", – заявив президент Росії Володимир Путін.

Практичне значення переходу для Кремля – пряме автомобільне й залізничне сполучення з окупованим півостровом. Воно дає Росії змогу підтримувати своє військове угруповання та нарощувати військову присутність у Криму. Під приводом контрдиверсійного захисту мосту російська влада також обмежує навігацію через Керченсько-Єнікальський канал.

На міст і автомобільні та залізничні підходи Росія витратила понад 300 мільярдів рублів

Україна не давала згоди на будівництво, яке відбувалося всупереч міжнародному праву. У вересні 2016 року США внесли до санкційного списку компанії "Мостотрест" і "СГМ-Мост", причетні до будівництва переправи. 31 липня 2018 року Європейський Союз запровадив обмеження проти шести російських компаній, які брали участь у спорудженні мосту. У січні 2020 року США також запровадили санкції проти залізничного оператора Grand Service Express, який забезпечував сполучення між Росією та окупованим Кримом.

Як повідомляв "Телеграф", після кожного удару по Кримському мосту Росія посилювала захист важливого об’єкта.