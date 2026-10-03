Окупанти готуються до річниці вибуху на Кримському мосту. Якою була легендарна операція СБУ

Улюблена "іграшка" глави РФ Володимира Путіна має бути зруйнована

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Наближається четверта річниця вибуху на Кримському мосту, який 8 жовтня 2022 року влаштувала СБУ в ході майстерної операції. Російські окупанти в Криму отримали наказ командування Чорноморського флоту посилити патрулювання акваторії.

Про це повідомляє Telegram-канал "АТЕШ" з посиланням на власні джерела з-поміж військовослужбовців та офіцерів штабу. Особовий склад має підвищити інтенсивність навчань щодо відбиття загроз з моря, а також відпрацювати взаємодію між операторами БПЛА, підрозділами ППО, розрахунками РЕБ та екіпажами патрульних катерів.

За словами співрозмовників каналу, російське командування очікує на активізацію Сил оборони України близько символічних дат — зокрема, річниці удару по Кримському мосту. На флоті побоюються, що близько до дати річниці удару по Кримському мосту можуть статися нові масштабні атаки.

"Йдеться не обов'язково про повторний удар по самому мосту, а про можливі комбіновані удари по кораблях ЧФ РФ у пунктах базування, логістичним маршрутам та судам "тіньового флоту", — йдеться у повідомленні

Епічний вибух на Кримському мосту у 2022 році — як це було

8 жовтня 2022 року, близько 6 години ранку на Кримському мосту пролунав вибух та спалахнула масштабна пожежа. Автомобільний проліт моста впав у воду, залізнична гілка зазнала пошкоджень.

Так виглядав Кримський міст після вибуху. Фото t.me/kazansky

Пожежа на Кримському мосту 8 жовтня 2022 року. Фото: росЗМІ

Невдовзі стало відомо, що просто під час руху по Кримському мосту вибухнула російська вантажівка DAF. Полум'я перекинулося на потяг, який саме в цю мить віз цистерни з пальним, воно почало горіти.

Вибух вантажівки стався на фоні заяв Росії, що всі вантажні та легкові автомобілі перед заїздом на міст проходять спеціальну перевірку за допомогою рентген апарату російської розробки. Він нібито сканує авто та виявляє сліди небезпечних речовин за кілька секунд.

У липні 2023 року СБУ вперше визнала причетність до атаки на Кримський міст у 2022 році. Невдовзі тодішній голова Служби безпеки України Василь Малюк, який керував операцією, вперше розповів, як вона готувалася та здійснювалася.

За його словами, щоб непомітно довезти 21 тонну гексогену (вибухова речовина) до мосту, вибухівку обмотали пакувальною плівкою, товщину якої спеціально підібрали, щоб приховати вибухівку. За легендою, вантажівка везла саме плівку. Також СБУ нейтралізувала спеціальні "глушилки" на Кримському мосту, які збивають GPS-координати.

Плівка, в якій сховали вибухівку. Фото: СБУ

"Ми сім кіл пекла пройшли, стільки людей втемну використали! Їм всім інкримінують співучасть у терористичному акті. Хоч насправді вони займались звичними для них рутинними справами. Це були звичайні російські контрабандисти", — розповідав Василь Малюк.

Це був перший та найбільш яскравий, але не останній удар по Кримському мосту. Другий вибух на Керченському мосту стався у липні 2023 року — це був удар далекобійною ракетою.

Вночі 3 червня 2025 року Служба безпеки України втретє завдала нищівного удару по символу російської окупації — Кримському мосту. Цього разу вибух був під водою.

Як писав "Телеграф", лідер кримських татар Мустафа Джемілєв вважає, що з руйнуванням Кримського мосту, який з'єднує окупований Крим з Росією, краще не поспішати. Як він пояснив свою думку.