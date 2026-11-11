Дорожники стали на захист Федорова: елітні авто повертають дилерам, а тендери скасовують

В асоціації попередили про складну зиму через подорожчання палива, дефіцит працівників і нестабільне фінансування

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Національна асоціація дорожників України публічно підтримала голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Івана Федорова. В асоціації заявили, що його підхід до роботи дорожнього ринку спрямований на збереження конкуренції та недопущення монополізації галузі.

Заява пролунала на тлі критики на адресу керівника Агентства та повідомлень в анонімних Telegram-каналах. Водночас Федоров узявся наводити лад у підпорядкованих установах, зупинивши сумнівні закупівлі за бюджетні кошти.

Чому дорожники підтримали Федорова

У дописі на Facebook Національна асоціація дорожників України звернула увагу на проблеми, з якими галузь зіткнеться найближчої зими. Серед них — подорожчання палива, нестача працівників і нестабільне фінансування.

В асоціації вважають, що за таких умов необхідно переглядати старі контракти, планувати роботи та налагоджувати діалог між замовниками й підрядниками.

Окремо дорожники відзначили позицію Івана Федорова щодо недопущення монополізації ринку. Йдеться про ситуації, коли одна велика компанія поступово отримує підряди в різних регіонах, а інші учасники залишаються субпідрядниками.

"Важливо забезпечити реальну конкуренцію: ділити дорожню мережу на кілька лотів, не встановлювати штучних вимог до фінансової спроможності та давати можливість працювати регіональним компаніям", — наголосили в асоціації.

В асоціації заявили про інформаційну кампанію

Представники дорожньої галузі припускають, що зміни в підходах до організації закупівель можуть зачіпати інтереси окремих великих гравців ринку.

За їхніми словами, на тлі дискусій щодо правил роботи галузі проти Федорова розгорнулася інформаційна кампанія в анонімних Telegram-каналах.

В асоціації наголошують, що претензії до роботи Агентства варто обговорювати предметно, а не через анонімні публікації.

"Конкуренція в галузі потрібна не заради конкуренції. Вона потрібна, щоб держава мала вибір і могла забезпечити належне утримання доріг за будь-яких обставин", — йдеться в заяві.

Іван Федоров

Федоров навів лад із бюджетними закупівлями в Агентстві

Водночас сам Іван Федоров повідомив про перевірки закупівель у підпорядкованих Агентству установах. Приводом стало придбання Toyota Land Cruiser за 4,26 млн грн для Служби відновлення у Львівській області.

Керівник Агентства назвав таку закупівлю неприйнятною та заявив, що поділяє обурення суспільства.

Після перевірок Агентство запровадило мораторій на закупівлю преміальних автомобілів Джерело: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

За його словами, за результатами перевірок ухвалили такі рішення:

На Львівщині автомобіль повернуть дилеру, а 4,26 млн грн мають повернути на рахунок.

На Харківщині 6 листопада скасували тендер за його дорученням.

У системі Агентства запровадили мораторій на закупівлю преміальних автомобілів.

Ухвалили відповідні кадрові рішення.

"Бюджетні кошти мають спрямовуватися на реальні потреби людей, захист інфраструктури та відновлення країни", — заявив Федоров.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто заробляв сотні мільйонів на харчах для військових, але погорів на гуманітарному Mercedes.