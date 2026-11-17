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Колишній генпрокурор Руслан Кравченко стверджує, що дружина очільника САП Олександра Клименка разом із керівницею адвокатського бюро Наталією Редіч причетні до ймовірної корупційної схеми, яка передбачала підкуп суддів ВАКС та досягнення домовленостей з прокурорами САП з метою позитивного вирішення справ клієнтів адвокатського бюро.

Відповідне він заявив у відео Епізод №2: "Врятувати мера". VIP-правосуддя через зв’язки з керівником САП

Один із оприлюднених епізодів, як стверджує ексгенпрокурор, стосується підкупу суддів Апеляційної палати ВАКС в інтересах міського голови, обвинуваченого у незаконному збагаченні.

"Ключову роль в організації та функціонуванні цієї схеми відігравала керівниця адвокатського бюро Наталія Редіч та адвокатка бюро — дружина керівника САП Олександра Клименка", — заявив ексгенпрокурор.

За його словами, дізнавшись про розслідування, фігурантки почали панічно бити на сполох, вживати посилених заходів конспірації та навіть звернулися до ворожки, намагаючись з'ясувати зміст можливих підозр.

"У проміжках між монтуванням гучних екшн-серіалів під назвою "Карфаген" та їм подібних, найближче оточення антикорупційних органів паралельно втілює корупційні схеми у своїй закритій антикорупційній екосистемі", — підсумував оприлюднені записи Кравченко.