У Раді розповіли про ситуацію із зарплатами військовослужбовців ЗСУ

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Фінансова ситуація в Україні не дозволяє підвищити зарплати військовослужбовцям. Водночас парламент запропонував підвищити грошове забезпечення для ЗСУ у бюджеті на 2027 рік. Подальша доля цієї правки поки невідома.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Батьківщина", член комітету з питань нацбезпеки та оборони Вадим Івченко.

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За словами нардепа, у вересні гроші, які мали йти на забезпечення військовослужбовців, перенаправляли на безпілотники.

"Зараз, коли єврокредит покрив дрони, у тому числі й у лютому та січні на початку року, ці кошти надійшли до бюджету вже постфактум, і їх можна використати на заробітну плату військовослужбовцям", – сказав він.

Вадим Івченко

Таким чином ситуація дещо вирівнюється, проте вона все одно не дозволяє жодного підвищення заробітної плати. Фізично неможливо підвищити виплати до 30 тисяч гривень на тилових посадах із наявним бюджетом.

"По-друге, якщо будуть форс-мажори, наприклад, потрібно буде нові бригади робити, ми не зможемо це профінансувати. Тому давайте дивитися вже наступного року бюджет", – запропонував Івченко.

На його думку, "грошей немає, економіка падає, і ми не збільшимо грошове забезпечення". Крім того, народний обранець не має розуміння, що ЗСУ будуть фінансово забезпечені на повний рік.

Парламентар додав, що Верховна Рада запропонувала правку до бюджету на 2027 рік про підвищення зарплат військовим, проте чи проголосують її у другому читанні, невідомо.

Нагадаємо, комітет ВР з питань бюджету одноголосно підтримав редагування проєкту Державного бюджету на 2027 рік, якими пропонується підвищити зарплати військових на тилових посадах на 20%. Однак, попри те, що збільшення грошового забезпечення військових залишається пріоритетом, головною перешкодою для цього є брак фінансового ресурсу.