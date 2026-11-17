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Бывший генпрокурор Руслан Кравченко утверждает, что супруга главы САП Александра Клименко вместе с руководительницей адвокатского бюро Наталией Редич причастны к вероятной коррупционной схеме, которая предполагала подкуп судей ВАКС и достижение договоренностей с прокурорами САП с целью положительного решения дел клиентов адвокатского бюро.

Соответствующее он заявил в видео Эпизод №2: "Спасти мэра". VIP-правосудие по связям с руководителем САП

Один из обнародованных эпизодов, как утверждает экс-генпрокурор, касается подкупа судей Апелляционной палаты ВАКС в интересах городского головы, обвиняемого в незаконном обогащении.

"Ключевую роль в организации и функционировании этой схемы играла руководительница адвокатского бюро Наталья Редич и адвокат бюро — жена руководителя САП Александра Клименко", — заявил экс-генпрокурор.

По его словам, узнав о расследовании, фигурантки начали панически бить тревогу, принимать усиленные меры конспирации и даже обратились к гадалке, пытаясь выяснить содержание возможных подозрений.

"В промежутках между монтированием громких экшн-сериалов под названием "Карфаген" и им подобных, ближайшее окружение антикоррупционных органов параллельно воплощает коррупционные схемы в своей закрытой антикоррупционной экосистеме", — подытожил обнародованные записи Кравченко.