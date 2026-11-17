У мережі обговорюють задум батьків

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В одній із шкіл навчаються близнюки, яким батьки, по суті, дали однакові імена. Однак вони придумали нюанс: імена хлопчиків потрібно вимовляти по-різному. Історія здалася неординарною та химерною і навіть дійшла до соціальних мереж.

Як пише видання Mirror, обох близнюків звуть Джордан. Однак каверза полягає в тому, що одного називають Джордан, а іншого слід звати Джор Дан, з наголосом на другий склад.

Один із учнів розповів про це на Reddit. Він розповів, що обидва близнюки навчаються у старшій школі. Одного звуть звичним способом — як річку Йордан (Jordan River), а ось ім’я другого потрібно вимовляти з поділом "Jor Dan".

Джордан і Джор Дан. Ілюстрація. Згенеровано ШІ/"Телеграф"

За словами автора, ця ситуація викликає плутанину навіть у викладачів. Він навіть поцікавився, чи можна цей вибір імен назвати "tragedeigh". Це інтернет-термін, що означає імена, які навмисно спотворюють або вигадують, щоб зробити їх незвичайнішими.

При цьому інші користувачі Reddit не оцінили таку задум батьків. На їхню думку, цей вибір жорстокий, адже близнюкам треба бути різними.

Ще один користувач вказав на іншу проблему — плутанину з документами. У близнюків збігаються дати народження, фотографії та прізвища, а тепер до цього додається ще й однакове написання імен.

Таким чином, користувачі більше переживають через те, скільки через наслідки може бути в майбутньому у близнюків після такого рішення батьків. Адже навіть якщо різниця у вимові існує, на папері обидва імені виглядають однаково.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які імена українок звучать кумедно для іноземців.